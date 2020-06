Lezioni di Yoga nel Parco Archeologico di Paestum

Lezioni di Yoga tra i Templi di Paestum: la pratica del benessere orientale in un luogo sacro della Magna Grecia con straordinari appuntamenti settimanali che uniranno la cultura orientale e occidentale tra i grandiosi templi di Paestum

Ben due eccezionali lezioni di yoga a settimana, ogni martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle 19.00 si terranno nel Parco Archeologico di Paestum e Velia per un appuntamento da non perdere che torna per il terzo anno consecutivo.

Le straordinarie lezioni di yoga all’ombra dei templi dorici di Paestum saranno tenute e organizzate dall’associazione Madhava e la prima lezione nell’area archeologica di Paestum si terrà martedì 30 Giugno 2020, presso l’area del “Parco dei Piccoli”.

Chi vorrà partecipare ai corsi sarà seguito dagli insegnanti Luciano Bufano e Stefania Zerella, due professionisti di esperienza ventennale, che gestiranno direttamente le prenotazioni per le lezioni nei templi.

Per quanto riguarda l’accesso all’area archeologica sarà consentito previo acquisto del biglietto di ingresso giornaliero o con il conveniente abbonamento Paestum&Velia, ancora in promozione a € 20 euro , con il quale si potranno visitare i due siti archeologici di Paestum e Velia liberamente per un anno intero.

Un’esperienza particolarissima che si vivrà in un luogo pieno di sacralità che sarà uno spunto di crescita allievi e insegnanti.

Come partecipare alle Lezioni di Yoga a Paestum

Le lezioni si terranno dal 30 giugno 2020, ogni martedì e giovedì, dalle ore 18:00 alle ore 19:00, presso l’area del “Parco dei Piccoli” nell’area archeologica di Paestum. La prenotazione è Prenotazione obbligatoria ai seguenti numeri: per le lezioni del martedì contattare Stefania: 3384777750 mentre per le lezioni del giovedì contattare Luciano: 3383491264

