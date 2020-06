Rassegna Teatrale nel cortile di Palazzo Firrao a Napoli

Quattro settimane di rappresentazioni nel cuore del centro antico di Napoli, nel rispetto di tutte le regole vigenti, con 12 appuntamenti che inizieranno alle ore 21

Una bella rassegna di Teatro in un cortile si terrà a Napoli da Giovedì 25 giugno a giovedì 23 luglio 2020 nel cortile dello storico Palazzo Firrao in Via Santa Maria di Costantinopoli, 98 a pochi passi da piazza Bellini.

Quattro settimane di buon teatro in un cortile di un palazzo storico tra i più belli di Napoli per una rassegna di Teatro ideata ed organizzata dal Teatro Pubblico Campano diretto da Alfredo Balsamo.

Il cortile di questo storico palazzo storico diventerà un suggestivo palcoscenico per quattro settimane, ospitando ben dodici appuntamenti che saranno proposti da attori e musicisti scelti tra i più rappresentativi della scena partenopea e nazionale.

Tutte le rappresentazioni avverranno in sicurezza rispettando le vigenti norme che dovranno essere seguite dagli spettatori.

Il programma del Teatro di cortile a Palazzo Firrao

Quattro settimane di rappresentazioni nel cuore del centro antico di Napoli, nel rispetto di tutte le regole vigenti, con 12 appuntamenti tra il 25 giugno al 23 luglio 2020 che inizieranno alle ore 21. Questa è la formula di Teatro di Cortile che si svolge per la prima volta a pochi passi da piazza Bellini.

A inaugurare Teatro di Cortile, giovedì 25 giugno, saranno Gianfelice Imparato, Mario Porfito e Alessandra D’Ambrosio, interpreti de L’arte pericolosa della commedia mente? su testi di Eduardo de Filippo, presentato da Fratelli Diversi cui seguiranno altri 11 appuntamenti.

Giovedì 25 giugno – L’arte pericolosa della commedia mente? – con Gianfelice Imparato, Mario Porfito e Alessandra D’Ambrosio

– con Gianfelice Imparato, Mario Porfito e Alessandra D’Ambrosio Martedì 30 giugno – Modo Minore – con Enzo Moscato e i musicisti Paolo Cimmino, Antonio Pepe, Antonio Colica e Antonio Romano

– con Enzo Moscato e i musicisti Paolo Cimmino, Antonio Pepe, Antonio Colica e Antonio Romano Mercoledì 1 luglio – Verso il mito Edith Piaf – con Francesca Marini e Massimo Masiello

– con Francesca Marini e Massimo Masiello Giovedì 2 luglio – Exit (Grazie dei fiori) – Giovanni Esposito e Susy Del Giudice

– Giovanni Esposito e Susy Del Giudice Martedì 7 luglio – Scannasurice – con Imma Villa

– con Imma Villa Mercoledì 8 luglio – SUD Andata e Ritorno – con Sergio Rubini, al pianoforte Michele Fazio

– con Sergio Rubini, al pianoforte Michele Fazio Giovedì 9 luglio – Raccontami – con Isa Danieli

– con Isa Danieli Mercoledì 15 luglio – Wrong play, my lord! – con Arturo Muselli, Margherita Romeo e Alessio Sica

– con Arturo Muselli, Margherita Romeo e Alessio Sica Sabato 18 luglio – Birre e rivelazioni – con Andrea Renzi e Tony Laudadio

– con Andrea Renzi e Tony Laudadio Martedì 21 luglio – Passione – con Maria Nazionale e alla chitarra Aniello Palomba

– con Maria Nazionale e alla chitarra Aniello Palomba Mercoledì 22 luglio – Fred – con Massimo De Matteo e, al pianoforte, Floriano Bocchino

– con Massimo De Matteo e, al pianoforte, Floriano Bocchino Giovedì 23 luglio – Concerto del Quartetto di corde dell’orchestra Di Piazza Vittorio – con Kaw Dialy Mady Sissoko, Ziad Trabelsi, Emanuele Bultrini, Pino Pecorelli.

Teatro di Cortile, maggiori informazioni: