Riparte il Bus del Mare dal Vomero a Capo Miseno per l’Estate 2020

Miseno fotografata da © Anakena88

Anche quest’anno ritorna il servizio estivo di autobus dell’EAV che dal Vomero arrivano alle spiagge di Capo Miseno

Ripartirà da sabato 20 giugno 2020 il servizio quotidiano della linea estiva di autobus dal Vomero a Capo Miseno che rimarrà in funzione per il solo periodo estivo.

Ci saranno 4 corse di mattina dal Vomero e poi altre 4 da Capo Miseno nel pomeriggio ai seguenti orari:

Andata da piazza Muzii: ore 8.00 – 9.00 – 10.00 – 11.00

Ritorno da Miseno: ore 15.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00

Gli autobus partiranno dall’Arenella, in Piazza Muzii e lungo il percorso effettueranno le seguenti fermate:

P.zza Muzii (capolinea) – P.zza Arenella (palina ANM) – Via Piscicelli (palina ANM altezza civico 98) – Via Altamura (pensilina altezza distributore TOTAL ERG e palina ANM di fronte distributore Q8) – Via Rossini (palina ANM di fronte Piscina) – Vico Acitillo (palina ANM altezza pasticceria De Michele) – Via Gemito (Palina ANM altezza Elettrodomestici Galiano) – Via Cilea (pensilina altezza civico 56 e palina ANM altezza civico 118) – Via Piave (palina ANM altezza civico 12, palina ANM df civico 81, palina ANM altezza civico 186, palina ANM altezza Bar civico 236 – Viale Traiano (palina ANM altezza case popolari) – Loggetta (palina ANM altezza edicola) – Via Terracina (palina ANM di fronte distributore ESSO) – imbocco tangenziale-capolinea Miseno

Sugli autobus e sui treni dell’EAV sono in vigore le nuove disposizioni sulle normative di emergenza che rispettano le indicazioni del DPCM 11 giugno 2020. (capienza massima al 60% dei posti consentiti, obbligo di indossare la mascherina, indicazione dei posti occupabili, distanziamento dei viaggiatori) che sono disponibili sul sito EAV

Maggiori informazioni – sito ufficiale EAV

Pagina Facebook