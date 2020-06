Le Fiabe nel Bosco nell’Oasi WWF del Bosco di San Silvestro a San Leucio

Due appuntamenti, in sicurezza, da non perdere con le Fiabe nel Bosco nella meravigliosa Oasi ambientale del WWF del Bosco di San Silvestro a San Leucio vicino alla Reggia di Caserta.

Negli ultimi due sabati di giugno, il giorno 20 e 27 giugno 2020 alle ore 17.30 ritornano le Fiabe nel Bosco presso l’Oasi ambientale del WWF, sita nel Bosco di San Silvestro a San Leucio a due passi da Caserta.

Per chi non la conoscesse l’Oasi WWF di San Silvestro è un grande bosco di lecci che si estende per circa 76 ettari e comprende le due colline contigue di Montemaiuolo e Montebriano, da dove nasce la cascata che alimenta le fontane dello straordinario parco Vanvitelliano.

L’evento le Fiabe nel Bosco è organizzato dalla Compagnia “La Mansarda – Teatro dell’Orco” e promette due bei pomeriggi per bambini, e per adulti, in sicurezza e nel fresco alle ore 17.30) con la rassegna “Fiabe nel Bosco” all’interno dell’Oasi del WWF del Bosco di San Silvestro in collaborazione con il Centro Studi Ambientale “La Ghiandaia”.

Per rispettare la normativa in vigore gli incontri delle fiabe nel bosco non saranno itineranti ma si terranno all’interno della radura grande dell’Oasi con l’aggiunta di panche per consentire il distanziamento sociale. I due appuntamenti sono:

Sabato 20 giugno 2020 alle 17,30 ci sarà la favola dei “I tre porcellini” nell’adattamento teatrale di Roberta Sandias per la regia di Maurizio Azzurro, un bel progetto ludico e didattico che coniuga natura e letteratura.

nell’adattamento teatrale di Roberta Sandias per la regia di Maurizio Azzurro, un bel progetto ludico e didattico che coniuga natura e letteratura. Sabato 27 giugno, sempre alle ore 17.30 ci saranno “Le avventure di Pinocchio”, liberamente tratto dal capolavoro di Carlo Collodi, per la drammaturgia di Roberta Sandias e la regia di Maurizio Azzurro con i costumi e i pupazzi di Emilio Bianconi per Alchimia.

In caso di sold out è prevista un’ulteriore replica alle ore 19.

Il costo del biglietto per adulti e bambini dai 3 anni in su è di 8 euro, e nell’Oasi Ambientale è disponibile anche un’area picnic al costo di 2 euro a persona.

Per partecipare agli eventi è obbligatoria la necessaria la prenotazione ai numeri 0823361300; 3291003808; 3477974488.

Maggiori informazioni – Oasi WWF del Bosco di San Silvestro a San Leucio