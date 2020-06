4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 19 al 21 giugno 2020

Sono ripartite in sicurezza le visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con passeggiate sempre interessanti per scoprire, con degli esperti, i luoghi più belli della nostra terra

Ripartiti in sicurezza gli appuntamenti nel weekend nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con visite guidate che ci faranno scoprire i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni.

Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra.

Vogliamo anche ricordarvi che tutti i giovedì sera di Giugno 2020, il Museo Diocesano di Napoli organizza visite straordinarie a cura del Prof. Pierluigi Leone de Castris, docente di Archeologia e Storia dell’arte all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, che illustrerà le opere esposte nella mostra. “Capolavori dai Musei Vaticani a Donnaregina – Poussin a Napoli”. Poi le visite potranno continuare singolarmente per scoprire tutti i capolavori dello straordinario comlesso Monumentale di Donnaregina. Maggiori informazioni.

Chiedete sempre informazioni sulle misure da rispettare per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro presentato. Buon fine settimana a tutti.

Sabato 20 giugno – Visite guidate gratuite alla Villa Rustica del Torchio a Quarto Flegreo

Un’occasione da non perdere per effettuare articolari visite guidate gratuite che ci faranno scoprire la Villa Rustica del Torchio a Quarto Flegreo una villa romana nel II secolo a.C. Una villa, scoperta solo nel 2006, che fu costruita presumibilmente negli ultimi anni del II sec. a. C ed è una delle poche dei Campi Flegrei che si presenta in ottime condizioni.

Appuntamento : ore 19:00 entrata in via Masullo. Quarto Flegreo

: visita gratuita Organizzazione : Gruppo Archeologico Campi Flegrei.– previste misure di sicurezza – Prenotazione obbligatoria

Domenica 21 giugno – Il complesso di San Nicola da Tolentino a Napoli

Una bella occasione per conoscere a Napoli il complesso di San Nicola da Tolentino, un bellissimo convento ubicato sulla Collina di San Martino, tra Suor Orsola Benincasa e la Certosa di San Martino, Il complesso di San Nicola da Tolentino sorge dal 1600 in una posizione splendida e panoramica al Corso Vittorio Emanuele, una oasi di pace e tranquillità, un luogo recuperato recentemente dai giovani dei quartieri Spagnoli nell’ottica di riqualificare la zona e creare spazi di aggregazione.

Appuntamento : ore 10.15 davanti la stazione di Corso Vittorio Emanuele della Funicolare centrale.

: Adulti: 10 € Organizzazione : Associazione L’Arte nel Tempo – previste misure di sicurezza – Prenotazione obbligatoria

Sabato 20 giugno – Il Mistero di Partenope: alla scoperta delle origini di Napoli

Si terrà sia sabato 20 che domenica e 21 giugno un bel tour tra le origini della città di Partenope con passeggiate urbane, tra leggende e aneddoti tra Pizzofalcone, le grotte platamoniche e Castel dell’Ovo Il Mistero di Partenope ci condurrà alla scoperta delle origini mitologiche della nascita di Napoli e del mito della sirena Partenope, una sirena, una principessa, una leggenda, una città, un simbolo sacro. Tanti frammenti della stessa creatura si insinuano che tra le pieghe della storia di Napoli.

Appuntamento : sabato 20 giugno alle 17:30 e domenica 21 giugno alle 10:30 a Piazza Plebiscito.

: Adulti: 10 € Organizzazione : Associazione Culturale Partenope Experience – previste misure di sicurezza – Prenotazione obbligatoria

Domenica 21 giugno – Passeggiata sul Vesuvio sul Fiume di Lava

Una bella passeggiata su un nuovo sentiero del Vesuvio, il numero 9 detto il fiume di Lava, alla scoperta delle straordinarie piante che si trovano sul grande vulcano. Una passeggiata semplice in compagnia di una guida esperta guida che ci farà ripercorrere il percorso in chiave storica, emozionale e scientifica, per scoprire le nostre radici più profonde attraverso il racconto delle piante e dei loro derivati.