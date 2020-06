L’Orto Botanico dell’Università Federico II di Napoli riapre al pubblico

© g. Sibilio

Fu fondato agli inizi del 1800, nel periodo di dominazione dei francesi, seguendo un progetto concepito in precedenza da Ferdinando IV di Borbone e fermato dai moti rivoluzionari del 1799

Ha riaperto al pubblico il Real Orto Botanico di Napoli che attualmente fa parte dell’Università Federico II. Per questo primo periodo gli accessi saranno limitati e contingentati e sarà richiesto il rispetto delle misure di sicurezza previste per l’attuale emergenza.

Gli accessi per il pubblico avverranno solo su prenotazione online e per un massimo di 30 persone al giorno in gruppi di massimo 5 persone e è richiesta la compilazione di un modulo di prenotazione disponibile sul sito.

Naturalmente bisognerà seguire un dettagliato regolamento di accesso che prevede misure di sicurezza per i visitatori e per il personale. Ai visitatori sarà misurata la temperatura e dovranno, oltre alla mascherina, mantenere una distanza di almeno 2 metri. Tutte le misure da seguire sono sul sito.

Molti video negli ultimi tempi per scoprire il Real Orto Botanico di Napoli

Anche in questo periodo di chiusura l’Orto Botanico di Napoli è stato molto attivo sui social pubblicando molti video realizzati dal Direttore che hanno spiegato la bellezza di questa antica e magnifica istituzione cittadina

Nei filmati dell’Orto Botanico dell’Università Federico II di Napoli è possibile conoscere le bellezze di alcune aree dell’Orto che vengono spiegate e commentate. Belle visite guidate virtuali che ci permettono di conoscere questa grande istituzione cittadina.

Maggiori informazioni Visite Virtuali all’Orto Botanico di Napoli

Sito ufficiale – Orto Botanico dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II