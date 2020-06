Arte, musica e poesia in quattro serate speciali nello splendido Complesso di Santa Chiara a Napoli

© napolidavivere

Quattro serate particolari nello splendido Complesso Monumentale di Santa Chiara a Napoli con l’incasso devoluto interamente in beneficenza

Ripartono gli eventi e le serate speciali nei posti più belli di Napoli. E apre anche lo splendido Complesso Monumentale di Santa Chiara che, in collaborazione con BeTime-Università del Tempo Libero e Gresia-Teatro.Arte.Cultura, organizza quattro serate speciali.

Tra giugno e luglio si terranno infatti a Santa Chiara quattro le serate dedicate all’arte, alla musica e alla poesia della tradizione napoletana in uno scenario unico al mondo visitando anche ambienti usualmente non aperti al pubblico.

Si inizia domenica 21 giugno 2020, nel giorno del solstizio d’estate dove al chiaro di luna si potrà scoprire un luogo ricco di Storia visitando parti del chiostro generalmente chiuse al pubblico come il coro delle Clarisse o l’affascinante visione serale del chiostro dal terrazzo.

Le quattro serate si svolgeranno nelle seguenti date con partenze gruppi ogni mezz’ora:

domenica 21 giugno (a partire dalle 17.30)

domenica 28 giugno (a partire dalle 17.30)

sabato 4 luglio (a partire dalle 18.00)

sabato 11 luglio (a partire dalle 18.30)

Organizzazione delle serate

Nei 4 giorni previsti le serate partiranno negli orari indicati e l’evento durerà circa 1 h. Per la partecipazione all’evento sono previste:

un accompagnatore ufficiale che, rispettando tutte le norme di sicurezza in vigore, guiderà il gruppo all’interno del chiostro.

un tour di circa un’ora nel monastero di Santa Chiara, con la possibilità di visitare luoghi generalmente chiusi al pubblico (ad esempio, il coro delle Clarisse o la visione serale del chiostro dal terrazzo)

di poter assistere a recitazioni, canti e poesie degli artisti che si esibiranno durante il percorso

I partecipanti avranno anche un altro biglietto omaggio da utilizzare quando lo si desidera per visitare successivamente il Chiostro di Santa Chiara negli orari di apertura giornaliera

Il Contributo per partecipare ad una singola serata è di € 10. Per disabili e bambini fino a 6 anni l’ingresso è gratuito. L’incasso delle serate sarà interamente devoluto in beneficenza.

Prenotazione e Informazioni: