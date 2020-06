Fiume di Lava: passeggiata sul Vesuvio per tutta la famiglia

Ricominciano le belle passeggiate sui sentieri del Vesuvio in compagnia di Associazioni che propongono esperti e guide ufficiali del Parco Nazionale del Vesuvio. Ve ne proponiamo una semplice che si potrà fare anche con i bambini in uno dei meravigliosi sentieri aperti di recente: il fiume di lava

Ripartono le passeggiate sul Vesuvio anche in versione famiglia e ve ne presentiamo una nel bellissimo scenario del Fiume di Lava organizzata dall’Associazione Vesuvio Natura.

Da qualche mese è stato aperto il sentiero n° 9 “Il Fiume di Lava”, che ha previsto opere di ingegneria naturalistica per poter visitare uno dei punti più suggestivi del Parco Nazionale del Vesuvio: la colata lavica del 1944.

Un sentiero che permetterà ai visitatori di giungere agevolmente alle colate laviche che nel 1944 scesero verso la valle tra il Gran Cono e il Monte Somma grazie all’inserimento di gradini e rompitratta.

Un percorso completamente dedicato alla scoperta della natura ed al legame sottile che esiste tra gli esseri viventi e l’ambiente.

La passeggiata sul Fiume di Lava del Vesuvio per tutta la famiglia

Fiume di Lava family è un evento organizzato dall’Associazione Vesuvio Natura che si terrà domenica 14 giugno dalle ore 10. La meta d’itinerario è la colata del Marzo 1944, ricoperta da specie pioniere e licheni, affacciata su un terrazzo panoramico che guarda Napoli e il suo Golfo

L’escursione permetterà di osservare le specie viventi protette capendone l’importanza ecologica, muniti di lenti di ingrandimento, cercando anche minerali e tracce di animali.

La passeggiata si terrà rispettando le normative vigenti. Si parte con un minimo di 5 partecipanti ed un massimo di 12 persone. Si raccomanda, come da prenotazione, si portare con se tutti i presidi sanitari necessari. Le prenotazioni sono aperte fino a sabato 13 giugno ore 19:00.

La prenotazione è obbligatoria per singola persona e si deve effettuare solo sul sito dell’organizzatore l’Associazione Vesuvio Natura tramite il seguente link I bambini devo essere segnati solo su 1 prenotazione. Seguirà mail con tutti i dettagli.

Per l’escursione la difficoltà è semplice, la lunghezza è di 1,5 Km e il dislivello è di 100 metri. L’abbigliamento consigliato è scarpe con suola non liscia, pantaloni lunghi, antivento e abbigliamento a strati, spuntino al sacco, luce frontale o torcia, zaini, no tracolle.

Quota per partecipante: Bambini 0-3 gratis, Bambini 4-8 anni 5 euro, Ragazzi e ragazzini 9-18 anni 10 Euro, Adulti 15 euro. La quota comprende accompagnamento con una Guida ufficiale del Parco, assicurazione e tesseramento (adulti).

Tutte le informazioni e prenotazioni presso l’organizzatore: Associazione Vesuvio Natura