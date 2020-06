Riapre Villa San Michele ad Anacapri con ingresso gratuito

La bellissima e storica dimora di Axel Munthe ad Anacapri riapre il 12 giugno 2020 e quel giorno verrà offerto l’ingresso gratuito e un drink di benvenuto

Grande festa a Capri venerdì 12 giugno 2020. Riapre ad Anacapri la bellissima e storica villa di Axel Munthe medico personale della regina Vittoria di Svezia e autore del bestseller internazionale ”La Storia di San Michele”.

Munthe visse fino al 1949 a Anacapri nella sua bellissima Villa San Michele e poi la lasciò al Governo Svedese che ha creato una fondazione che organizza tanti eventi e visite che si tengono in questa splendida e panoramicissima dimora che in settant’anni non è mai stata chiusa.

Venerdì 12 giugno 2020 si festeggia la riapertura al pubblico della villa con ingresso gratuito su prenotazione e ci sarà anche un drink di benvenuto al Café Casa Oliv.

Naturalmente dal giorno della riapertura l’entrata sarà concessa a un numero prestabilito di persone, come in tutti i musei italiani, seguendo le normative vigenti in modo che le visite possano svolgersi nelle condizioni di sicurezza previste.

Si tenga presente che il weekend di riapertura sarà un momento particolare perché il 13 giugno Anacapri celebra Sant’Antonio, una festa popolare e molto sentita, che quest’anno si svolgerà senza la tradizionale processione.

L’attività di Villa San Michele durante l’emergenza

Villa San Michele non si è fermata durante l’emergenza e sono state messe a disposizione di tutti delle bellissime video guide che hanno permesso a tutti di scoprire le straordinarie bellezze di Villa San Michele.

Anche Napoli da Vivere ha riportato, con successo, queste guide che hanno permesso, anche se virtualmente, di scoprire questo luogo unico. E dal 12 giugno dopo più di tre mesi, sarà di nuovo possibile apprezzarla dal vivo.

E’ possibile prenotare la propria visita scrivendo a: museum@sanmichele.org o telefonando il numero +39 081 837 14 01. Per ulteriori informazioni sito ufficiale