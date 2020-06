Il Museo di Capodimonte riapre il 9 giugno a prezzo ridotto

Dopo la riapertura del grande parco riapre anche il museo di Capodimonte a Napoli dove si potranno di nuovo ammirare i tanti capolavori custoditi

Dopo la nuova riapertura del 30 maggio 2020 del grande parco del Real Bosco di Capodimonte di Napoli riaprirà martedì 9 giugno anche il grande Museo di Capodimonte ad un prezzo ridotto di 8 euro.

Naturalmente anche nel museo ci saranno delle regole da rispettare per accedere. Ci sarà l’obbligo di prenotazione e acquisto on line sul sito ufficiale e per la visita c’è l’obbligo di mascherina e ingresso contingentato.

All’ingresso al museo il visitatore sarà sottoposto alla misurazione della temperatura e l’ingresso sarà vietato con temperatura di 37,5 o superiore.

Il percorso di visita sarà indicato e obbligatorio per evitare di incrociare il visitatore in uscita e saranno sospesi l’uso delle audioguide, del guardaroba e del bookshop. Ci saranno delle soluzioni igienizzanti nei bagni, agli ascensori e lungo il percorso di visita.

Il biglietto del museo comprensivo delle mostre in corso sarà di € 8 intero o di € 2 ridotto per visitatori di età compresa tra 18 e 25 anni, per convenzionati San Carlo* e titolari Carta Freccia. Sarà invece gratuito per i minori di anni 18 e per i titolari di Artecard.

Capodimonte oggi racconta la rubrica web del Museo

Il Museo di Capodimonte è rimasto sempre in contatto con i suoi visitatori. Molto positivi i dati di ascolto della rubrica quotidiana “L’Italia chiamò-Capodimonte oggi racconta”, che ha proposto un appuntamento di approfondimento scientifico sulle opere del museo.

Napoli da Vivere ha proposto alcuni di questi approfondimenti che sono stati molto seguiti dai nostri lettori. In particolare, sono disponibili i nostri post su:

Maggiori informazioni – Museo di Capodimonte