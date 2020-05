Riapre il 2 giugno il Parco Archeologico di Ercolano a prezzi scontati

Apertura a prezzi speciali e un nuovo percorso di visita a Ercolano e presto anche un abbonamento annuale ad un prezzo veramente speciale

Riapre il 2 giugno il Parco Archeologico di Ercolano rispettando le norme del distanziamento sociale per la sicurezza dei visitatori e dei lavoratori.

Gli orari saranno dalle 10,30 alle 19.30, con ultimo ingresso ore 18,00, fino al mese di Ottobre 2020 con il giorno di chiusura settimanale di martedì, ad eccezione del 2 giugno. Durante la chiusura sarà effettuata una sanificazione periodica.

Per questa riapertura ci saranno anche tariffe agevolate per accogliere di nuovo i visitatori con biglietto singolo 10 €, mentre per i giovani tra i 18 e 25 anni il biglietto sarà di 2€. Gli ingressi gratuiti e le riduzioni saranno come da normativa.

In questi primi periodi verranno previsti un ingresso massimo di 60 persone distribuite in ogni ora, per un massimo di 480 ingressi giornalieri e i biglietti saranno acquistabili esclusivamente on line, a partire da lunedì 1 giugno dalle ore 12.00, sul sito Ticketone.it, con un costo aggiuntivo di € 1,50 per diritti di prevendita.

Gli ingressi avverranno attraverso entrambi le entrate di Corso Resina e Viale dei Papiri Ercolanesi, e i visitatori potranno accedere per fasce orarie di 15 minuti con un numero massimo di ingressi di 15 persone, compresi bambini e ragazzi. All’ingresso è previsto il controllo della temperatura corporea e della mascherina.

La visita al Parco Archeologico di Ercolano

Cambia per questo periodo il percorso di visita al Parco Archeologico di Ercolano. I visitatori potranno accedere al Padiglione della Barca dove è esposta la barca scoperta sull’antica spiaggia e vari oggetti e poi all’Antiquarium, con l’esposizione permanente SplendOri. Il lusso negli ornamenti a Ercolano con circa 200 oggetti preziosi appartenuti agli antichi ercolanesi.

All’area archeologica si accederà attraverso la Galleria Martusciello, e poi il visitatore, attraverso un percorso circolare, potrà visitare l’intero scavo, modulando liberamente la durata complessiva della propria visita con l’ausilio delle indicazioni fornite dal personale di vigilanza e della segnaletica.

I visitatori con disabilità motoria potranno rivolgersi al personale di vigilanza presente all’ingresso, che daranno indicazioni sul percorso di visita.

A breve sarà anche disponibile un abbonamento al prezzo di soli 13 Euro in promozione sino all’inizio dell’orario invernale che permetterà per un anno solare dall’acquisto di accedere al sito ogni volta che si vorrà, alle mostre e a tutte le iniziative. Da non perdere anche un video tour con una visita virtuale negli antichi sotterranei di Ercolano, dove fu scoperta la città romana

Maggiori informazioni – Parco Archeologico di Ercolano