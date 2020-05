Riccardo Muti in concerto a Paestum con l’orchestra Cherubini

Si terrà il 5 luglio 2020 il concerto dell’Amicizia con il maestro Riccardo Muti che dirigerà l’orchestra giovanile “Cherubini” nel Parco Archeologico di Paestum

Grande evento il 5 luglio prossimo nel Parco Archeologico di Paestum-Velia: il maestro Riccardo Muti dirigerà l’orchestra giovanile “Cherubini” per il Concerto dell’Amicizia che suonerà dal vivo nel Parco Archeologico.

Per l’evento è prevista anche una ripresa della RAI. Il Concerto dell’Amicizia è il tradizionale evento di solidarietà del Ravenna Festival che si svolge ogni anno in tanti luoghi simbolo.E quest’anno il grande concerto si svolgerà anche tra i grandiosi Templi di Paestum che diventerà così una tra le tappe delle ‘Vie dell’amicizia’.

Lo scorso anno il grande concerto si svolse ad Atene davanti al grande Partenone e altre volte si è tenuto in altri luoghi simbolo come Beirut, Gerusalemme, Sarajevo, Damasco, Teheran. Quest’anno le note dell’”Eroica” di Beethoven risuoneranno tra le bellezze dei Templi di Paestum.

Naturalmente il grande concerto si terrà nel rispetto dei protocolli di sicurezza con massimo 60 musicisti, che saranno a un metro di distanza tra loro e con barriere in plexiglass che separeranno tra loro gli strumenti a fiato. Previsto anche un limitato afflusso di pubblico con mascherine e distanziamento per evitare assembramenti.

Un primo grande e prestigioso appuntamento per la Campania e per il grande Parco Archeologico di Paestum-Velia che è stato molto attivo anche in questo periodo di emergenza.