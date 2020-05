Maggio Dei Monumenti 2020 a Napoli: il programma della settimana 25-31 maggio

Il Magnifico Arco di Trionfo del Maschio Angioino di Napoli

Ultima settimana di programmazione sui social dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo per il Maggio dei Monumenti 2020 di Napoli dedicato a Giordano Bruno

Programma fittissimo e interessante anche per l’ultima settimana di questo speciale Maggio dei Monumenti 2020 con tanti appuntamenti ed eventi programmati per tutta la settimana. Anche dal 25 al 31 maggio gli appuntamenti si potranno seguire in diretta nel giorno e nell’ora stabiliti sulla pagina facebook dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo.

Tanti eventi e una programmazione molto fitta con un evento clou che stavolta sarà in apertura di settimana. Ci sarà infatti per tre serate “Da nessun limite costretto”, un progetto della Compagnia Nest, in tre movimenti, in tre serate differenti (25, 26, 27 maggio ore 20.30), dedicate alla figura mitica del filosofo nolano Giordano Bruno, che coinvolgono l’intero quartiere di San Giovanni a Teduccio, nel rispetto delle modalità indotte dai vari decreti governativi.

Si comincia il 25 maggio, alle 20.30 con la proiezione, sulle facciate di uno dei palazzi del quartiere, del film di Giuliano Montaldo, “Giordano Bruno”, interpretato da Gian Maria Volontè. Il 26 maggio protagonista è “Da nessun limite costretto” e poi gli incontri del 26 maggio con Michele Ciliberto, massimo studioso di Giordano Bruno, e poi il ci sarà la proiezione di opere di Roberta Pugno, artista che ha dedicato al geniale filosofo un intero ciclo pittorico dal titolo: “Giordano Bruno vita rilucente”.

Maggio Dei Monumenti 2020 a Napoli – Il programma dell’ultima settimana

Lunedì 25 maggio

Ore 11.00 – GIORDANO BRUNO …LA FAVOLA! – A cura di NWM Network – “Giordano Bruno, filosofo di un altro mondo”, è una favola ecologista rivolta a bambini e adolescenti che mira a sensibilizzare sul tema dello sfruttamento dell’ambiente partendo dal presupposto che la natura non è eterna.

Ore 12.30 – Pillola poetica n. 23 – a cura di Poesie Metropolitane

Ore 15.00 – Le Cuntastroppole giocano con Il Candelaio, ovvero “Non comprendo tutto ciò che sono”. Rassegna che propone tre lezioni spettacolo in cui le cuntastroppole entrano nelle maglie del testo bruniano ripercorrendo la figura della narratrice di area campana e il suo rapporto con l’uditorio, dal ‘600 ai giorni nostri.

Ore 16.00 – Processo al pensiero – Giordano Bruno – a cura di Braveman Productions – Personaggi e Interpreti: Giordano Bruno: Bruno Barone Cardinale Sartori: Giuseppe Giannelli Cardinale Nuzio: Gregorio Del Prete Cardinale Bellarmino: Ivan Improta Frate Tragagliuolo: Giovanni Esposito Papa Clemente VIII: Leonardo Ruben Mazza

Ore 18.00 – “Trilogia degli infiniti mondi”- Terzo movimento – Performance di Antonello Cossia, Raffaele Di Florio, Riccardo Veno

Ore 20.30 – San Giovanni a Teduccio – “Da nessun limite costretto” – Primo movimento – NEST Napoli Est Teatro – Proiezione del film di Giuliano Montaldo, “GIORDANO BRUNO”, interpretato da Gian Maria Volontè.

Martedì 26 maggio

© Marco Criscuolo per Napoli da Vivere

Ore 11.00 – Fendo i cieli e all’infinito m’ergo – Con Alessandra Pagliano A cura di Ulderico Dardano

Ore 12.30 – Pillola poetica n. 24 – a cura di Poesie Metropolitane

Ore 15.00 – Una Fantastica – Dialogo a San Domenico Maggiore – Paolo Do, Salvatore Lacagnina

Ore 16.00 – I Tesori dimenticati di Napoli. Dipingi e colora – A cura di Arte Running

Ore 18.00 – Maschio Angioino – “Ascoltando Giordano Bruno” – (terzo incontro) – A cura dell’Associazione Culturale IVI – Direzione/editing: Francesco Afro de Falco – Letture: Annalisa Direttore Testi: Salvatore Forte Fotografia: Mauro Palumbo

Ore 20.00 – Anatomia dell’Assenza – Ep.1: l’Anima dell’universo – A cura di Teatri Associati Napoli e Interno 5

Ore 20.30 – San Giovanni a Teduccio – “Da nessun limite costretto” – Secondo movimento – NEST Napoli Est Teatro – Incontro in streaming con Michele Ciliberto, massimo studioso di Giordano Bruno, dal titolo “Il sapiente furore”. Proiezione sulle facciate di alcuni palazzi di San Giovanni di frasi celebri del filosofo che racchiudono il suo pensiero rivoluzionario, accompagnate da musica.

Mercoledì 27 maggio

Ore 11.00 – Storie di bambine ribelli n. 4 – A cura di Teatro nel baule

Ore 12.30 – Pillola poetica n. 25 – a cura di Poesie Metropolitane

Ore 15.00 – Meditazioni per un ideale abitare-futuro – Un’operazione di Teatringestazione – Direzione Gesualdi | Trono – Dramaturg Loretta Mesiti – 3 appuntamenti con Dario Gentili (filosofo, insegna Filosofia Morale all’Università Roma Tre), Isabella Bordoni (poetessa, artista e curatrice indipendente), Pietro Gaglianò (critico d’arte e curatore indipendente), Renato Grieco (compositore e musicista). Il pensiero si fa materia sonora, fluisce di stanza in stanza, disegna l’habitat poetico che accoglie lo spettatore.

Ore 16.00 – “Il coraggio di essere eretici” – Rassegna “Giordano Bruno in-canto” – A cura dell’Associazione Culturale Napoli Tour In-canto – Con la presidente Mariangela Baldoni e Lucia Franco guida turistica della Regione Campania Ultimo periodo della vita di Giordano Bruno e l’importanza della scienza come strumento per essere sempre curiosi nei confronti del mondo e combattere dogmi imposti e narcotici per il popolo. Cammeo Musicale La morte di Giordano Bruno e la blasfemia: Il Blasfemo Fabrizio De Andrè.

Ore 18.00 – I luoghi della tradizione ermetica di Giordano Bruno – Prof. Sigfrido E. F. Höbel a cura di Stamperia del Valentino

ore 20.00 – Anatomia dell’Assenza – Ep.2: Gravitare – a cura di Teatri Associati Napoli e Interno 5

ore 20.30 – San Giovanni a Teduccio – Da nessun limite costretto – Terzo movimento – NEST Napoli Est Teatro – Una mostra proiettata sui palazzi di San Giovanni, di opere di Roberta Pugno, artista altoatesina romana d’adozione, che ha dedicato al geniale filosofo un intero ciclo pittorico dal titolo: “Giordano Bruno vita rilucente”.

Giovedì 28 maggio

Ore 11.00 – Visioni Bruniane – Capitolo 3 – a cura di Giovanni Covone, docente di astrofisica Università Federico II

Ore 12.30 – Pillola poetica n. 26 – a cura di Poesie Metropolitane

Ore 15.00 – Meditazioni per un ideale abitare-futuro – Un’operazione di Teatringestazione – Direzione Gesualdi | Trono – Dramaturg Loretta Mesiti – 3 appuntamenti con Dario Gentili (filosofo, insegna Filosofia Morale all’Università Roma Tre), Isabella Bordoni (poetessa, artista e curatrice indipendente), Pietro Gaglianò (critico d’arte e curatore indipendente), Renato Grieco (compositore e musicista). Il pensiero si fa materia sonora, fluisce di stanza in stanza, disegna l’habitat poetico che accoglie lo spettatore.

Ore 16.00 – Diretta streaming – “I luoghi dell’eresia e l’ortodossia” con Amedeo Colella

Ore 17.00 – “Perché leggere Giordano Bruno? L’attualità di un pensiero a venire in Brasile, Francia, Spagna e Italia” – A cura del prof. Nuccio Ordine – Quattro illustri studiosi risponderanno a questi interrogativi, ripercorrendo la fortuna di Bruno nel loro Paese.

Ore 18.00 – Museo e Certosa di San Martino – In collaborazione con la Direzione regionali Musei Campania – Conversazioni sul Seicento – A cura di Pietà dei Turchini – In occasione della pubblicazione del volume edito da Turchini Edizioni, Napoli 2019, “Storia della Musica e dello Spettacolo a Napoli: il Seicento” – Terzo Appuntamento San Martino e Palazzo Reale – Pierluigi Ciapparelli e Francesco Nocerino – Scenografia e strumenti musicali alla corte dei viceré.

ore 20.00 – Complesso di San Domenico Maggiore – Rosaria De Cicco

Venerdì 29 maggio

Ore 11.00 – Storie di bambine ribelli n. 5 – A cura di Teatro nel baule

Ore 12.30 – Pillola poetica n. 27 – a cura di Poesie Metropolitane

Ore 15.00 – Meditazioni per un ideale abitare-futuro – Un’operazione di Teatringestazione – Direzione Gesualdi | Trono – Dramaturg Loretta Mesiti – 3 appuntamenti con Dario Gentili (filosofo, insegna Filosofia Morale all’Università Roma Tre), Isabella Bordoni (poetessa, artista e curatrice indipendente), Pietro Gaglianò (critico d’arte e curatore indipendente), Renato Grieco (compositore e musicista).Il pensiero si fa materia sonora, fluisce di stanza in stanza, disegna l’habitat poetico che accoglie lo spettatore.

Ore 16.00 – All’ombra del Cerriglio – II° performance – Da una collaborazione tra il Centro Studi “Giorgio La Pira”-APS di S. Giorgio a Cremano e L’Ensemble FA…RE SOL Musica”. Giunto a Napoli nel 1562, nella zona del porto, il giovane Filippo, nome di nascita Giordano Bruno, si perde nel dedalo di strade cittadine dove, ad ogni angolo, allegre musiche polifoniche lo accolgono, le “villanelle”. Incontra ragazzi che giocano, animali che si rincorrono, “nenna” che fa il pane, una fanciulla alla fontana, una donna che ride, amanti che litigano, vecchiette che cofecchiano.Voci del popolo, narrazioni e sonetti del filosofo saranno a fondamento della parte testuale.

Ore 17.00 – “Perché leggere Giordano Bruno? L’attualità di un pensiero a venire in Brasile, Francia, Spagna e Italia”. – A cura del prof. Nuccio Ordine – Quattro illustri studiosi risponderanno a questi interrogativi, ripercorrendo la fortuna di Bruno nel loro Paese.

Ore 18.00 – Giordano Bruno. Come leggere un intellettuale del secondo ’500. A cura della Società Napoletana di Storia patria.Interventi di Renata De Lorenzo, Giovanni Muto, Tobia Toscano, Elisa Novi, Fancesco Divenuto, Andrea Zezza.

Ore 20.00 “Restauratio Neapolis 20/20. La Favola di Ercole e la Visione contro le Catastrofi” – A cura dell’Associazione Annalisa Durante In collaborazione con I Teatrini e Asso.Gio.Ca. Per la regia di Elviro Langella e Giuseppe Perna si esibiranno: Veronica Mazza, Cristina Messere, Carlo Faiello, Fiorenza Calogero, i Damadakà, Fabio Esposito ed Ivan Rottino, con la partecipazione di Tullia Matania, Vittorio Del Tufo, Antonella Notturno ed i giovani coinvolti nei gemellaggi artistici tra Forcella ed altre località italiane.

Ore 21.00 – “Trilogia degli infiniti mondi”- La Trilogia completa Performance di Antonello Cossia, Raffaele Di Florio, Riccardo Veno

Sabato 30 maggio

Ore 11.00 – Complesso di San Domenico Maggiore, Sala del Capitolo – Musiche da film – Mariano Lucci, clarinettista del Teatro San Carlo

Ore 12.30 – Pillola poetica n. 28 – a cura di Poesie Metropolitane

Ore 15.00 – La neve sul Vesuvio – Ispirato all’omonimo romanzo di Raffaele la Capria – A cura de Il Pozzo e il Pendolo

Ore 16.00 – “Mai più rifiuti inutili, creiamo insieme una compostiera domestica” – A cura di Retake Napoli – Catastrofe: un evento che sconvolge le nostre vite, che crea disagi significativi e che ridefinisce il nostro futuro.

Ore 17.00 – “Perché leggere Giordano Bruno? L’attualità di un pensiero a venire in Brasile, Francia, Spagna e Italia” a cura del prof. Nuccio Ordine Quattro illustri studiosi risponderanno a questi interrogativi, ripercorrendo la fortuna di Bruno nel loro Paese.

Ore 18.00 All’ombra del Cerriglio – III° performance Da una collaborazione tra il Centro Studi “Giorgio La Pira”-APS di S. Giorgio a Cremano e L’Ensemble FA…RE SOL Musica”. Stordito dai suoni della città di Napoli, all’ombra di un cerriglio, il giovane Filippo si ferma a riposare e riordinare le idee. Dopo aver incontrato delle lavandaie e dei giovani danzatori, si rimette in cammino. Una musica celestiale lo invita ad entrare nella chiesa di San Domenico Maggiore, dove si ferma per iniziare gli studi in teologia e filosofia e prenderà poi, i voti col nome di GIORDANO BRUNO. Sonetti e pensieri del filosofo dalla voce recitante di Antonio Bruno.

Ore 20.00 – Anatomia dell’Assenza – Ep.3: Il Peso del Mondo – A cura di Teatri Associati Napoli e Interno 5

Domenica 31 maggio

Ore 11.00 – Storie di bambine ribelli n. 6 – A cura di Teatro nel baule

Ore 12.30 – Pillola poetica n. 29 – a cura di Poesie Metropolitane

Ore 17.00 – “Perché leggere Giordano Bruno? L’attualità di un pensiero a venire in Brasile, Francia, Spagna e Italia” a cura del prof. Nuccio Ordine Quattro illustri studiosi risponderanno a questi interrogativi, ripercorrendo la fortuna di Bruno nel loro Paese.

Ore 18.00 – Maschio Angioino – Emilia Zamuner e Carlo Lomanto in “A Cappella Project” – A cura della Fondazione Franco Michele Napolitano

Ore 20.00 – Il processo a Giordano Bruno. Terza parte. – Legge Orazio Cerino. – Ideazione di Mirko Di Martino. Tratto dalla biografia di Vincenzo Spampanato. Produzione Teatro dell’Osso e Teatro TRAM

