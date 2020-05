Il Parco Archeologico di Paestum riapre al pubblico da Lunedì 18 maggio

@come__ungirasole - Rossella Marino

Sarà uno dei primi grandi siti archeologici in Italia il Parco Archeologico di Paestum a riaprire alle visite con grande attenzione alla sicurezza del pubblico e del personale. Da non perdere anche un abbonamento annuale speciale al prezzo promozionale di € 20

Il Parco Archeologico di Paestum e Velia riaprirà al pubblico da lunedì 18 maggio 2020 alle ore 10:00, con grande attenzione alla sicurezza del pubblico e del personale. Uno dei primi grandi siti in Italia a riaprire, il Parco Archeologico di Paestum avrà come priorità assoluta la sicurezza ma non pregiudicherà l’offerta culturale.

All’ingresso tante misure che saranno adottate per garantire la fruizione in sicurezza tra cui ingressi contingentati e termoscanner.

Sarà obbligatorio anche l’uso di mascherine ed è consigliato il lavaggio frequente delle mani con gel disinfettante messo a disposizione in dispenser automatici ubicati in diversi punti del Parco.

Le visita potranno essere effettuate seguendo un itinerario fisso e unidirezionale studiato per evitare assembramenti e ci sarà l’App Paestum che aiuterà a monitorare le presenze nell’area archeologica di Paestum.

Ci saranno anche messaggi di alert che segnaleranno il mancato rispetto della distanza sociale sia ai visitatori sia al personale di vigilanza che potrà così vigilare con maggiore attenzione sull’area di circa 20 ettari.

Nel museo di Paestum e nell’area archeologica di Velia, le visite saranno accompagnate dal personale del Parco.

Le vendite dei biglietti e un convenientissimo abbonamento annuale

In vigore anche nuove regole per la vendita dei biglietti. Si favorirà infatti l’acquisto del biglietto online con possibilità di prenotazione della visita per fasce orarie prestabilite e l’uso della modalità di pagamento contactless.

Poi per favorire la partecipazione dei visitatori alle iniziative del Parco è poi disponibile un nuovo Abbonamento Paestum&Velia che permette l’accesso illimitato per 365 giorni dal primo ingresso ai due siti archeologici cilentani: l’abbonamento è acquistabile su Vivaticket al prezzo promozionale di € 20

Maggiori informazioni per l’ingresso al Parco Archeologico di Paestum