La Campania terza in Italia per le Bandiere Blu: tutte le località e le varie spiagge

Ben 19 comuni in Campania, della provincia di Salerno e di Napoli, hanno conquistato l’ambito riconoscimento basato sulla qualità delle acque e sul rispetto dell’ambiente. Per ognuna di queste località ci sono tante spiagge Campane dall’acqua splendida

Ben 195 comuni italiani hanno ottenuto la Bandiera Blu 2020 e quest’anno sono ben 12 località in più rispetto ai 183 dell’anno scorso e c’è un comune nuovo anche in Campania: Vico Equense.

La Campania è terza in Italia per comuni “premiati” con la Bandiera Blu, con ben 19 località che hanno conquistato l’ambita bandiera nella nostra regione con 14 comuni in provincia di Salerno e 5 nell’area della città metropolitana di Napoli. Per ognuno di questi comuni ci sono poi tante spiagge Campane dall’acqua splendida.

Acque più pulite e il maggior rispetto dell’ambiente hanno premiato i comuni italiani che hanno ottenuto il riconoscimento nel 2020 e, cosa importante, ci sono in Italia 12 nuovi ingressi e nessuna uscita.

Un riconoscimento a livello internazionale

Le Bandiere Blu sono attribuite ogni anno dalla Ong internazionale FEE (Foundation for Environmental Education, Fondazione per l’educazione ambientale), che si basa sui prelievi delle Arpa, le agenzie ambientali delle Regioni.

Quest’anno anche Vico Equense entra nella lista delle località bandiera blu FEE d’Italia e premia ancora una volta la penisola sorrentina dove ci sono anche i comuni di Massa Lubrense, con ben 13 bandiere consecutive ricevute dal 2008 e poi Sorrento e Piano di Sorrento.

L’ottima politica di rispetto dell’ambiente ha dato i suoi risultati in penisola sorrentina premiandola con 4 bandiere blu. Questo lo si deve principalmente all’entrata in funzione nel 2018 del depuratore di punta Gradelle, che è un’eccellenza a livello europeo tra i sistemi di trattamento delle acque, e che si trova proprio a Vico e serve tutta la penisola.

I Comuni e le spiagge bandiera blu della Campania

Provincia di Napoli

Anacapri – Faro/Punta Carena, Gradola/Grotta Azzurra

Massa Lubrense – Baia delle Sirene, Marina del Cantone, Marina di Puolo, Recommone

Vico Equense – Bikini, Scrajo Mare, Marina di Vico, Capa La Gala

Sorrento – San Francesco/Marina Grande, Riviera di Massa

Piano di Sorrento – Marina di Cassano

Provincia di Salerno

Montecorice – Baia Arena, Spiaggia Capitello, Spiaggia Agnone, San Nicola

Ispani – Ortoconte/Capitello

Capaccio – Licinella, Varolato/La Laura/Casina D’Amato, Torre di Paestum/Foce Acqua dei Ranci

Agropoli – Spiaggia Libera Porto, Lungomare San Marco, Torre San Marco, Trentova

Pisciotta – Ficaiola/Torraca/Gabella, Pietracciaio/Fosso della Marina/Marina Acquabianca

Casal Velino – Dominella/Torre, Lungomare/Isola

Sapri – San Giorgio, Cammarelle

Centola – Palinuro (Porto/Dune e Saline), Marinella

San Mauro Cilento – Mezzatorre

Vibonati – Santa Maria Le Piane, Torre Villammare, Oliveto

Pollica – Acciaroli, Pioppi

Positano – Spiaggia Grande, Spiaggia Arienzo, Spiaggia Fornillo

Castellabate – Lago Tresino, Marina Piccola, Pozzillo/San Marco, Punta Inferno, Baia Ogliastro

Ascea – Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea

Foto di copertina © Alexander Hennessy