Buongiorno Ceramica: la festa diffusa della Ceramica Italiana sarà sul Web

Per due giorni, il 16 e il 17 maggio 2020 sui social ci sarà una grande festa per le città della Ceramica. In Campania sono ben 7 come Calitri, Cava de’ Tirreni, Cerreto Sannita, Napoli, Ariano Irpino,San Lorenzello e Vietri sul Mare, tutti luoghi stupendi che gli anni scorsi preparavano eventi e laboratori e che si riempivano di turisti

Una grande e straordinaria edizione in formato digitale si terrà quest’anno nei giorni di sabato 16 e di domenica 17 maggio 2020 per Buongiorno Ceramica, la festa diffusa della Ceramica Italiana che negli anni scorsi ci ha proposto tanti straordinari eventi per farci scoprire le città della ceramica in Italia.

Naturalmente l’edizione 2020 di Buongiorno Ceramica sarà tutta digitale e si svolgerà solo sul web ma non per questo sarà meno bella.

In attesa di poter di nuovo andare a scoprire le tante belle città italiane della ceramica Buongiorno Ceramica proporrà principalmente una programmazione di contenuti video realizzati dalle Città della Ceramica, dai ceramisti e dal mondo italiano della ceramica.

Le città della Ceramica in Campania

Sette città sono le città della Ceramica in Campania ed in particolare Ariano Irpino, Calitri, Cava de’ Tirreni, Cerreto Sannita, Napoli, San Lorenzello e Vietri sul Mare, tutti luoghi stupendi che gli anni scorsi preparavano eventi e laboratori e che si riempivano di turisti.

Quest’anno i loro contributi saranno in video e ci sarà una vera maratona video di 48 ore sui profili social anche in “prima visione” di Buongiorno Ceramica.

Ci sarà anche un folto palinsesto di video e dibattiti da tutta Italia su YouTube e Facebook nelle giornate del 16 e 17 maggio 2020 con video del tipo “Le città della ceramica si raccontano”, e poi “Approfondimenti” e ben 7 appuntamenti con il format 7 ROOMS – Storie di Ceramica in quarantena, a cura di Viola Emaldi. Tutti gli interventi e i video si potranno seguire o rivedere sui social.

Da non perdere la raccolta di video su YouTube

Sul canale YouTube di Buongiorno Ceramica troviamo già online una sorta di Grand Tour video con la guida di direttori di musei, storici dell’arte, artisti in streaming per viaggiare attraverso l’Italia della ceramica facendo ogni volta tappa in una delle città del circuito, nei suoi musei, nei laboratori e nelle botteghe. Tra gli interventi ci saranno anche i contributi del Museo di Capodimonte di Napoli

E poi Racconti d’artista, con i Grandi Maestri, singoli ceramisti che apriranno le porte dei laboratori e degli studi per rivelare tecniche, opere ma anche passioni, riflessioni, attraverso video che li riprendono al lavoro.

Di seguito i programmi completi delle due giornate

Maggiori informazioni Buongiorno Ceramica