RiaccendiamoSorrento: Sabato sera Sorrento si illumina di nuovo

Grande segnale di speranza sabato 16 maggio a Sorrento dove alle 20,30 l’intera città accenderà tutte le sue luci in attesa della ripartenza

Un grande segnale di ottimismo per il futuro della città e dell’economia locale sarò dato Sabato 16 maggio 2020, alle ore 20,30, da tanti esercizi pubblici come negozi, bar, alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari che riaccenderanno tutti assieme le luci delle vetrine e dei locali.

Tanta speranza per il futuro e un grande segnale di ottimismo per una bella iniziativa, promossa da Confcommercio, in collaborazione con il Comune di Sorrento, che da un segnale forte a soli due giorni dalla riapertura, in sicurezza, di molte attività prevista per lunedì 18 maggio 2020.

Aderiranno alla manifestazione anche la Fondazione Sorrento che illuminerà la bella Villa Fiorentino su Corso Italia che è stato pedonalizzato ed il Museo Correale di Terranova che illuminerà l’intero grande edificio.

Parteciperanno all’iniziativa anche i taxi ed Ncc, che saranno presenti e che seguiranno anche loro gli hashtag della manifestazione che sono #riaccendiamoSORRENTO e #riparTIAMO.

Maggiori informazioni #riaccendiamoSORRENTO