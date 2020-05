Una moneta da 5 euro dedicata a Eduardo De Filippo e al suo grande teatro

La Zecca dello Stato ha dedicato una nuova moneta da 5 euro a Eduardo De Filippo, il grande commediografo e drammaturgo napoletano, considerato in tutto il mondo uno dei più grandi autori del teatro contemporaneo.

Nuova emissione celebrativa del Poligrafico e Zecca dello Stato italiana che, dopo le monete da 5 euro dedicate a Totò e quella recentissima dedicata alla Pizza, ricorda con una nuova emissione un’altra icona napoletana: Eduardo De Filippo.

La nuova moneta è stata emessa lunedì 11 maggio 2020 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e fa parte della Collezione Numismatica 2020.

Una moneta in due metalli, bronzital e cupronichel, in versione proof, con un valore nominale di 5 euro che è stata prodotta presso le Officine della Zecca dello Stato, su progetto dell’artista incisore Maria Carmela Colaneri, la stessa artista che ha realizzato la recente moneta da 5 euro sulla Pizza napoletana e su Pulcinella.

Una Moneta per Celebrare l’arte e il Teatro del grande Eduardo De Filippo

Eduardo De Filippo era figlio naturale dell’attore e commediografo Eduardo Scarpetta e della sarta teatrale Luisa De Filippo e nacque a Napoli il 24 maggio 1900. E’ stato uno dei più importanti artisti italiani del Novecento. Attore, ma anche regista, sceneggiatore, drammaturgo, scrittore e poeta italiano è ricordato in tutto il mondo per le numerose opere teatrali scritte che poi metteva in scena e interpretava.

Candidato anche al Premio Nobel per la letteratura, Eduardo De Filippo, con Luigi Pirandello, Dario Fo e Carlo Goldoni è uno degli autori teatrali italiani più apprezzati e rappresentati all’estero.

De Filippo era amatissimo dal grande pubblico ed ha scritto decine e decine di grandi e straordinarie commedie, in particolare tra gli anni 50 e 60 del 1900.

La moneta emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze fa parte della serie “Grandi Artisti Italiani” che omaggia l’arte e la cultura del nostro Paese.

Sul verso dritto della moneta c’è il ritratto di Eduardo De Filippo delimitato, a sinistra, da un sipario mentre nel giro c’è la scritta “REPUBBLICA ITALIANA” e il nome dell’artista Colaneri.

Sul verso del rovescio c’è la scena tipica del teatro all’italiana tra quinte, sipario e palco e la scritta “EDUARDO DE FILIPPO” con in alto il valore”5 EURO” e l’anno di emissione “2020”” con la scritta “IL TEATRO E’ VITA” con elementi tipici delle opere di Eduardo De Filippo come la tazzina, la caffettiera, il corno e la stella del presepe. La moneta di Eduardo De Filippo è da collezione ed è stata emessa con una tiratura di 7000 pezzi.

