MuseumWeek 2020, il festival culturale internazionale dei musei sui social media

Il primo festival culturale internazionale sui social media dedicato alle istituzioni museali proporrà hashtag diversi per una settimana e i Musei, anche napoletani, che parteciperanno, proporranno prodotti e contenuti sul tema

Si terrà dall’11 al 17 maggio 2020 la settima edizione di MuseumWeek 2020, il primo festival culturale internazionale dedicato alle istituzioni museali sui social media.

MuseumWeek è il primo festival mondiale nato sui social media nel 2014 e ha raccolto finora più di 6000 istituzioni da tutto il mondo.

L’evento MuseumWeek è organizzato da Culture For Cause Network, un’organizzazione francese senza scopo di lucro che promuove musei , biblioteche , gallerie , archivi , artisti , fiere d’arte , fondazioni e tutte le istituzioni culturali in tutto il mondo organizzando eventi sui social media e talvolta in uno spazio fisico.

E quest’anno, in modo particolare in un mondo che è bloccato a causa dell’emergenza in corso, è fondamentale rimanere uniti nonostante la distanza fisica.

MuseumWeek 2020 si terrà lo stesso proprio per sentirci connessi a livello globale e sarà anche un momento per ringraziare tutti coloro che lavorano in prima linea nelle istituzioni di emergenza e sanitarie ed anche per quelli che forniscono altri servizi essenziali.

Per questi motivi sono stati cambiati gli Hashtag già scelti per il 2020 che era “togetherness” come tema globale per la MuseumWeek 2020.

E i musei che vorranno partecipare con contenuti originali avranno da proporre per “7 giorni, 7 temi, 7 hashtag” dall’11 al 17 maggio. A supportare MuseumWeek l’UNESCO e Europa Nostra.

A MuseumWeek 2020 parteciperanno molti musei e istituzioni culturali cittadini dall’Italia e, nei giorni indicati, troveremo loro prodotti con contenuti dell’ hashtag del giorno che sono riportati di seguito.

Gli hashtag 2020 di MuseumWeek

#Togetherness #MuseumWeek #MuseumsForCulture #MuseumsFromHome #StayHome #ShareCulture

11 maggio: #EroiMW

#EroiMW 12 maggio: #CulturainQuarantenaMW

#CulturainQuarantenaMW 13 maggio: #InsiemeMW

#InsiemeMW 14 maggio: #MomentialMuseoMW

#MomentialMuseoMW 15 maggio: #AmbienteMW

#AmbienteMW 16 maggio: #TecnologiaMW

#TecnologiaMW 17 maggio: #SogniMW

