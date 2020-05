Cinema Drive-in all’Ippodromo di Agnano di Napoli: ecco il progetto

Un’altra idea progettuale per realizzare a Napoli un Drive-in per poter tornare a rivedere i grandi film nelle nostre auto così come si sta pensando di fare in molte città italiane

In periodi di crisi l’ingegno e la praticità vincono ed ecco il progetto per realizzare un Cinema Drive-in a Napoli presso l’ippodromo di Agnano. Qualche settimana fa vi avevamo parlato dell’idea di realizzare un Drive-in negli ampi spazi vicini all’Arena Flegrea e oggi già c’è una nuova idea progettuale per una nuova struttura a Napoli.

La proposta di cui vi parliamo è della Italstage e questo Drive-in potrebbe essere realizzato al centro della pista dell’ippodromo di Agnano con uno schermo led da 200mq con un ampio spazio davanti e ben 500 posti tra auto e moto che potrebbero avere anche un loro box con sedie.

Un progetto di un nuovo tipo di cinema drive-in che potrà ospitare anche teatro e musica in quanto almeno nei prossimi mesi sarà difficile tornare agli eventi di spettacolo.

Un Drive-in di questo tipo potrebbe infatti garantire la protezione e il distanziamento sociale e ognuno potrebbe godersi lo spettacolo in auto.

Un idea in fase progettuale ma realizzabile in pochissimo tempo

Un’idea in fase progettuale che sta per essere sottoposta alle autorità competenti e che avrebbe già l’ok dall’ippodromo di Agnano. L’impianto garantirebbe lavoro agli addetti dell’impianto, a tante maestranze del mondo dello spettacolo e offrirebbe ai cittadini le meritate serate di svago.

Il grande schermo led al centro della pista non impedirebbe le corse dei cavalli che potrebbero continuare sulla pista appena sarà possibile ne darebbe fastidio ai quotidiani allenamenti dei cavalli.

Il progetto è stato proposto dall’Italstage, un’azienda napoletana che realizza impianti per i grossi concerti a livello nazionale e internazionale. A Napoli l’abbiamo già vista all’opera, oltre che nei grandi concerti ed eventi, anche per la realizzazione del grande “Albero di Natale” che fu da loro costruito come attrazione del Natale 2016 sul lungomare di Napoli. Ricorderete tutti N’Albero installato a via Caracciolo e visitato da centinaia di migliaia di persone.

Poi Italstage realizzò anche un progetto per il Natale del 2017 sempre per il lungomare di Napoli riguardante un corno rosso alto 60 metri che poteva essere l’originale attrazione per le feste natalizie ma il progetto non fu poi realizzato.