Planetario di Città della Scienza: in streaming due grandi show dedicati alla nostra terra

Con una semplice registrazione si potrà accedere liberamente a 2 grandi trasmissioni, due particolarissimi show, che saranno trasmessi dal Planetario di Città della Scienza

Nei giorni di domenica 3 e sabato 9 maggio 2020 si potranno vedere comodamente in streaming da casa nostra due grandi e fantastici show della Evans & Sutherland, una casa internazionale produttrice del software di molti planetari nel mondo.

Due programmi inediti e mai trasmessi prima dal Planetario di Città della Scienza, che è il più grande planetario 3D d’Italia, ed uno dei più grandi d’Europa, e che ci offrirà la possibilità di poter assistere in streaming a questi due show.

Basterà una semplice registrazione per assistere gratuitamente direttamente sullo schermo di casa nostra agli spettacoli dal Planetario di Città della Scienza dei due show prodotti dalla Evans &Sutherland. In particolare le trasmissioni riguarderanno:

domenica 3 maggio alle 12 SUPERVOLCANOES – uno show immersivo che ripercorre le varie tipologie di eruzioni che hanno raccolto l’energia che si nasconde sotto la superficie del pianeta Terra. Non mancheranno passaggi al di fuori della Terra per esplorare l’impatto delle eruzioni vulcaniche giganti attorno al nostro sistema solare. Si potrà vedere la gelida luna di Nettuno, Tritone, e quella di Giove.

uno show immersivo che ripercorre le varie tipologie di eruzioni che hanno raccolto l’energia che si nasconde sotto la superficie del pianeta Terra. Non mancheranno passaggi al di fuori della Terra per esplorare l’impatto delle eruzioni vulcaniche giganti attorno al nostro sistema solare. Si potrà vedere la gelida luna di Nettuno, Tritone, e quella di Giove. sabato 9 maggio alle 18 DYNAMIC EARTH – un’avventura alla scoperta del pianeta Terra, ed ai meccanismi interni del grande sistema di supporto vitale della Terra: il clima globale. Il pubblico viaggerà lungo il vorticoso oceano e le correnti del vento, si tufferà nel cuore di un mostro uragano, si troveranno faccia a faccia con squali e balene gigantesche e voleranno in vulcani in tempesta.

Per assistere ai 2 show in streaming è necessario registrarsi su EVENTBRITE. Poi 30 minuti prima dell’inizio dello show, riceverete nella vostra casella email il link diretto per la visione. Tutte le informazioni sulla iniziativa e sulle semplici modalità di registrazioni sul link ufficiale di Città della Scienza.