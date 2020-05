Cose da fare senza uscire di casa a Napoli nel weekend dal 1 al 3 maggio 2020

© imma__d Instagram

Qualche suggerimento per affrontare meglio queste giornate da venerdì 1 a domenica 3 maggio 2020 in casa riempiendo la nostra giornata con le tante opportunità che ci vengono offerte

Tutto chiuso a Napoli e in provincia in questo momento particolare ma sono tanti gli eventi e le cose che ci vengono proposte via web per passare le nostre giornate. Vediamo che succede nel prossimo weekend da venerdì 1 e domenica 3 maggio 2020 cui potremo partecipare da casa senza abbandonare le nostre passioni.

Di seguito le iniziative in città nell’ultimo periodo che potrete approfondire leggendo alla fine il relativo post. Troverete varie sezioni dedicata tra cui le iniziative di non fermiamo la cultura, dagli eventi di Teatro e di spettacolo da casa, alla Musica dal vivo sul web, ai film disponibili gratuitamente in questo periodo, alle iniziative dei grandi musei napoletani e alle iniziative degli altri luoghi della cultura napoletani.

Poi spazio per i Libri gratuiti e presentazioni e conversazioni con gli autori, alle Attività e cose da fare con i bambini e poi anche a cosa succede a Napoli in questo periodo e alle bellezze di Napoli da scoprire stando a casa. In ultimo c’è anche lo spazio per la Cucina napoletana per consolarsi un po.

Molti di questi eventi trasmessi su pagine facebook o siti web possono essere rivisti quando si vuole.

Tra le ultime notizie da non perdere

Liturgia per il miracolo di San Gennaro di inizio Maggio in diretta Streaming

Niente processione ma sarà in diretta streaming la trasmissione per la liturgia per il miracolo di San Gennaro celebrata dal Cardinale di Napoli avverrà il 2 Maggio. Il Miracolo di Sn Gennaro

Anche Edoardo e Eugenio Bennato al concertone del Primo Maggio

Festa virtuale e niente concerti in piazza per il Concertone del Primo Maggio in prima serata su Rai 3 con filmati di tanti artisti tra cui Vasco Rossi, Gianna Nannini e Zucchero e Edoardo e Eugenio Bennato. Concertone del Primo Maggio

Imagine Home Edition: 1° maggio festa virtuale al Nabilah sulla Spiaggia Romana di Bacoli

Venerdì 1 maggio 2020 al Nabilah si terrà Imagine Home Edition, una maratona di suoni e suggestioni, una grande festa virtuale e unconventional Imagine Home Edition al Nabilah

Campania On Show: raccontiamo noi il grande patrimonio culturale della Campania

Scabec fa conoscere l’altra Campania, quella dei borghi e di quei luoghi che sono fuori dal turismo di massa, ma che sono comunque posti bellissimi, unici e straordinari. Campania On Show

Visita virtuale alla splendida Villa San Michele a Capri

Disponibili una serie di filmati che ci permettono di effettuare una visita guidata virtuale alla incantevole Museo di Villa San Michele ad Anacapri. Visita virtuale a Villa San Michele

Le commedie di Vincenzo Salemme in prima serata su RAI 2

3 serate da non perdere con “Salemme il bello…della diretta” in prima serata su RAI 2 con tre delle sue più divertenti commedie, registrate dal vivo a Napoli. Le commedie di Vincenzo Salemme

Moneta da 5 euro per celebrare la Pizza e Pulcinella

Una nuova moneta da 5 euro prodotta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, una emissione celebrativa dedicata ai simboli della Campania. Moneta da 5 euro per celebrare la Pizza

Vivi e lascia vivere, la nuova fiction di RAI 1 ambientata a Napoli

Nella fiction RAI ci sono spettacolari immagini di Napoli dal drone e una bella passeggiata per le strade della città di Elena Sofia Ricci. Vivi e lascia vivere, la nuova fiction

Le statue dei Re di Napoli a Piazza Plebiscito | Scoprire Napoli

Otto grandi statue sulla facciata di Palazzo Reale a Napoli che rappresentano i capostipiti delle dinastie che hanno regnato in città. Le statue dei Re di Napoli

Maggio dei Monumenti 2020 con eventi in streaming dedicati a Giordano Bruno

Un Maggio dei Monumenti particolare in questo periodo a Napoli dedicato a Giordano Bruno e previsto, al momento, con solo performance web e in streaming live Maggio dei Monumenti 2020

Non fermiamo la cultura: le mostre e gli eventi online

Reggia di Caserta: Tour virtuale tra le bellezze del Parco e del Palazzo Reale

Un giro tra le bellezze del Parco e della Reggia di Caserta che si rifà a quanto raccontò Johann Wolfgang Goethe che visitò la Reggia nel 1787. Reggia di Caserta: Tour virtuale

MANN in Quiz: un gioco sui social con in premio l’abbonamento al Museo

Un divertente gioco sui social che mette in palio abbonamenti annuali al MANN, il grande Museo Archeologico Nazionale di Napoli MANN in Quiz: un gioco sui social

Il Vesuvius di Andy Warhol a Capodimonte | Scoprire Napoli

Sul sito del Museo di Capodimonte brevi racconti che ci presentano i tanti capolavori dello straordinario Museo napoletano. Il Vesuvius di Andy Warhol a Capodimonte

Passeggiata virtuale per scoprire le bellezze del Teatro San Carlo di Napoli

Una passeggiata virtuale al Teatro di San Carlo di Napoli il teatro lirico più antico d’Italia che fu costruito nel 1737 41 anni prima delle Scala di Milano. Passeggiata virtuale al Teatro San Carlo

Tour Virtuale Esclusivo sui nuovi scavi di Pompei raccontato dal Direttore Osanna

Il direttore del Parco Archeologico di Pompei Massimo Osanna racconta i nuovi scavi di Pompei attraverso un video con uno straordinario Tour virtuale I nuovi scavi di Pompei

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli apre sui social

Apre sui social ancora di più il MANN, il grande museo archeologico di Napoli, con un fittissimo programma di iniziative sempre da godere da casa. #Iorestoacasa Il MANN sui social

Visita virtuale della Biblioteca Nazionale e gli Appartamenti reali di Palazzo Reale di Napoli

Un filmato ci porta nelle sale museali della Biblioteca Nazionale di Napoli del secondo piano adibite dai Borbone ad Appartamenti dei Reali Visita virtuale della Biblioteca Nazionale

Visite virtuali in 3D nelle antiche domus di Ercolano

Una straordinaria proposta dal Parco Archeologico di Ercolano con ricostruzioni i 3D di alcune antiche Domus cancellate dall’eruzione del 79 dC. Visite virtuali in 3D a Ercolano

Visita virtuale al Museo del Novecento di Castel Sant’Elmo a Napoli

Disponibile sul canale YouTube del MIBACT un filmato che ci permette una bella visita virtuale per scoprire il Museo del Novecento di Castel Sant’Elmo. Il Museo del Novecento di Napoli

Luca Giordano in mostra sul sito web del Museo di Capodimonte

Una grande mostra su Luca Giordano, il più importante pittore barocco in Europa dopo Rubens, aprirà al più presto a Capodimonte e sul sito c’è l’anteprima Luca Giordano a Capodimonte

Il Museo Diocesano di Donnaregina a Napoli mette sul web i suoi capolavori

Uno straordinario Museo ricco di tantissimi capolavori e ospitato in un complesso Monumentale con due eccezionali chiese del 1300 e del 1600. Il Diocesano uno tra i luoghi più belli di Napoli

Il Cristo Velato della Cappella Sansevero di Napoli sulla RAI

Su un programma prodotto da Rai Vaticano e mandato in onda il Venerdì Santo ci sono tante straordinarie immagini del Cristo Velato. Il Cristo Velato della Cappella Sansevero sulla RAI

Suggestioni musicali dalla Certosa di San Martino a Napoli

Il Museo di San Martino ci propone un video di un pianista che suona dalle sue terrazze con il panorama del golfo di Napoli alle spalle. Suggestioni musicali dalla Certosa di San Martino

Un video in 3D ricostruisce e ci fa scoprire la Villa Romana di Minori

Dal Mibact un bellissimo video che permette di scoprire le bellezze della villa marittima romana di Minori attraverso una straordinaria ricostruzione storica virtuale La Villa Romana di Minori

Il restauro della Madonna del Divino Amore di Raffaello

Un dipinto eccezionale di Raffaello Sanzio restaurato magistralmente nei laboratori del grande museo napoletano di Capodimonte e poi esposto. Madonna del Divino Amore di Raffaello

Il Sabato con Viviani per raccontare e ricordare l’arte di Raffaele Viviani

Un appuntamento fisso ogni sabato sulla pagina Facebook della Scabec per raccontare Raffaele Viviani il grande drammaturgo, attore e poeta napoletano Il Sabato con Viviani

Sul web gli incontri del Lezioni di Storia Festival di Napoli

Disponibili sul web gli incontri proposti a Napoli per il “Lezioni di Storia Festival” il prestigioso festival nei suoi tanti appuntamenti che ci sono stati Lezioni di Storia Festival

Il Sabato della Fotografia riprende Online

Riprende Online il Sabato della Fotografia, il ciclo di incontri sul linguaggio fotografico e sulla cultura visiva. Filmati e streaming da casa perché la cultura non si ferma Il Sabato della Fotografia

#IoRestoACasaMo il bel video di Maurizio Casagrande conquista il web

«Sorridere è un atto di resistenza» dice l’attore napoletano Maurizio Casagrande sul suo nuovo video realizzato a casa da lui e da tanti altri bravi artisti. #IoRestoACasaMo

Pillole di Passioni Culturali dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli sul web

L’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli mette a disposizione di tutti gratuitamente sui suoi canali social un ricco palinsesto di eventi culturali online. “La quarantena con la cultura”

Insieme a voi: riapre sui social il Centro Commerciale Campania

Chiuso come tutti i centri commerciali e tutti i negozi non alimentari il Centro Commerciale Campania riapre sui Social e propone un ricco programma di eventi Insieme a voi:

La cultura in Campania non si ferma con Scabec

Tante iniziative in Campania per non fermare la cultura in questo periodo, proposte da Scabec sui social, You Tube e ovunque per chi rimane a casa Le proposte di Scabec

La nostra Banda suona sul web: 300 ragazzi in rete

Un grande progetto con esercitazioni a casa, collegamenti con i maestri e un video singolo che sarà poi unito agli altri per un grande concerto sul web Un grande progetto sul web

Eventi di Teatro e di spettacolo da casa

Opere Liriche in TV: si parte con la Carmen di Georges Bizet diretta da Daniel Oren

Il Teatro dell’Opera Giuseppe Verdi di Salerno proporrà alcune sue opere liriche in televisione, su LiraTV e si inizia nel prossimo weekend con la Carmen Opere Liriche in TV

Opere e balletti del Teatro di San Carlo di Napoli da vedere sul web

Possiamo vedere da casa degli spettacoli interi che si sono tenuti al San Carlo: Elektra, un’opera di Richard Strauss e il balletto Pulcinella di Igor Stravinsky. Opere e balletti del San Carlo

Il weekend sul web del Teatro Stabile di Napoli con Mariano Rigillo e Claudio Di Palma

Continuano gli eventi online del Teatro Stabile di Napoli in particolare per il fine settimana con spettacoli sempre rivedibili quando vogliamo Il weekend sul web del Teatro Stabile di Napoli

Live Show in diretta web con Maurizio Casagrande, Federico Salvatore e tanti altri

Il Teatro Gelsomino di Afragola propone live show in diretta con i protagonisti degli spettacoli della stagione. Live Show in diretta web

Le Pillole di Salemme, gli show di Vincenzo Salemme su Facebook

Brevi filmati comici che Vincenzo Salemme ci regala sui suoi profili social che ci aiutano a sorridere grazie alla sua grande bravura.Salemme su Facebook

#ilteatrononsiferma lo straordinario video con gli interventi da tutte le regioni d’Italia

Una grande risposta all’iniziativa della rassegna nazionale “Portici in Teatro“ da parte di artisti da tutto il territorio nazionale in un’emozionante video. #ilteatrononsiferma lo straordinario video

Video Party Teatro: online le commedie del Teatro Troisi di Napoli

Sulla pagina Facebook del Teatro Troisi verranno trasmesse per due sere a settimana le commedie con Di Maio, Rizzo, Sanchez, Izzo, Schettino ed altri Video Party Teatro

Gli spettacoli del Teatro San Carlo a casa via Web

Il Teatro di San Carlo di Napoli propone una serie di suoi straordinari spettacoli che potremo vedere da casa via web a orari prestabiliti Gli spettacoli del Teatro San Carlo

Un Posto al Sole: in onda le puntate precedenti e inizia #unpostoacasa!

Interrotte da tempo le riprese di un Posto al sole e dal 6 aprile un posto al Sole manda le puntate degli anni precedenti ma su Instagram ci sarà ogni sera #unpostoacasa!. #unpostoacasa!

Il Teatro Troisi a Napoli trasmette le sue commedie sul web

Il teatro Troisi di Napoli trasmette il mercoledì e di sabato belle commedie preregistrate con grandi attori napoletani liberamente sulla pagina facebook. Il Teatro Troisi sul web

Renzo Arbore mette sul web Cinquanta sorrisi da Napoli

Sul canale personale di Renzo Arbore tanti divertenti e brevi filmati gratuiti con musica, cinema, teatro e tv dell’archivio di Arbore da non perdere Cinquanta sorrisi da Napoli

Il Teatro Nest di Napoli porta il suo teatro sul web

Grande successo dell’iniziativa del Teatro Nest di Napoli con produzioni postate sul web come Muhammad Ali, e altre con attori che recitavano da casa. Il Teatro Nest sul web

Lo Cunto De Li Cunti di Basile al The Beggars’ Theatre

Venti grandi artisti napoletani ci racconteranno ogni sera via Web le straordinarie pagine del Pentamerone di Giambattista Basile. Lo Cunto De Li Cunti

Spettacoli virtuali per la rassegna Teatrale Portici in Teatro

Il Teatro non si ferma ed anche la rassegna nazionale “Portici in Teatro- premio Allocca“ha proposto agli artisti di mandare i propri lavori in maniera “virtuale”. Portici in Teatro

La Musica dal vivo sul web

PJ ON AIR: Pomigliano Jazz sul web per il primo festival nazionale di jazz sulla rete

Fino al 9 maggio il primo festival nazionale di jazz sul web cui aderiscono i più importanti festival nazionali come Umbria Jazz, Pomigliano Jazz ecc. festival nazionale di jazz sulla rete

INDI-RETTA: Concerti live ogni sera di cantautori e musicisti

Fino al 4 maggio la Canzone d’autore nelle nostre case ogni sera grazie al Be Quiet con concerti live con Giovanni Block e tanti altri. Concerti live ogni sera

Concerto sul web di Daniele Sepe, il Capitan Capitone e i Fratelli della Costa

Lo showcase di Capitan Capitone e i Fratelli della Costa è stato trasmesso in diretta pochi giorni fa in prima visione ed è disponibile in rete Concerto sul web di Daniele Sepe

Ethnos Festival 2020: Festival Internazionale di Musica Etnica in Streaming

Ultimo concerto il 30 aprile sulla pagina Facebook del Festival Ethnos con i grandi protagonisti italiani e stranieri della world music. Ethnos Festival 2020

#StayON anche da Napoli i concerti virtuali con il Lanificio 25

Ogni weekend Tanti concerti in live streaming a livello nazionale organizzati dall’associazione KeepON Live proposti in diretta sulla pagina facebook del Lanificio 25 a Napoli #StayON anche da Napoli

Tu, Io e Domani un brano composto online da Joe Barbieri

Ha partecipato anche il chitarrista napoletano Joe Barbieri al progetto, gestito tutto online e in cui tutti hanno lavorato da casa per aiutare la Protezione Civile Tu, Io e Domani

Concerti dal vivo di musica napoletana in diretta Streaming

La bella musica napoletana di Napulitanata con una serie di esibizioni che saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook. Napulitanata esibizioni in streaming

Vesuviana concerto in streaming con Marco Zurzolo

Un concerto in diretta streaming da poi rivedere con Marco Zurzolo, sassofonista e compositore napoletano che ha anche suonato con i grandi del jazz Marco Zurzolo

Film disponibili gratuitamente in questo periodo

25 film di Totò su RAI PLAY

25 film del grande Totò sono disponibili su RaiPlay, la piattaforma multimediale gratuita della Rai. consultabile da casa sulla Smart Tv o tramite Pc,Totò su RAI PLAY

L’Ischia Film Festival mette a disposizione i film partecipanti

L’Ischia Film Festival, assieme agli autori, metterà a disposizione gratuitamente una serie di film che hanno partecipato al festival Ischia Film Festival

100 Film in Streaming Gratis sul portale The Film Club

Una bella iniziativa della società cinematografica Minerva Pictures che ha messo a disposizione 100 film gratis in streaming su The Film Club 100 Film in Streaming

Bellafronte: un film pluripremiato online gratis

Un corto pluripremiato online gratis: Bellafronte è di registi napoletani e con Antonio Fiorillo, Francesco Paolantoni e Orazio Cerino e si potrà vedere da casa Bellafronte

Film in streaming gratis c’è anche il Resto di Niente

Anche la casa cinematografica Marechiaro film mette gratuitamente a disposizione degli appassionati film tra cui il Resto di Niente sulla rivoluzione napoletana Film in streaming gratis

I filmati della Film commission Regione Campania

La Film Commission propone sul sito e sui social immagini, gallery e post tratti e ispirati ai tanti film e documentari realizzati negli ultimi anni sul nostro territorio. Film commission

Sky Arte offre lo streaming gratuito sui suoi grandi spettacoli

Una selezione delle migliori produzioni di Sky Arte sono visibili in streaming liberamente e per tutti grazie a iniziative avviate da Sky. Sky Arte offre lo streaming gratuito

Grande successo dell’Amica Geniale – storia del nuovo cognome anche in USA

Ha debuttato negli Stati Uniti la seconda stagione de L’amica geniale – Storia del nuovo cognome ed è stato un grande successo di pubblico e critica.l’Amica Geniale in USA

Le iniziative dei grandi musei napoletani





Pillole d’@rte: un’opera in un minuto sull’account Instagram di Capodimonte

Una nuova rubrica su Instagram del Museo di Capodimonte ci presenta ogni settimana in un minuto una splendida opera spiegata dagli storici dell’arte del museo. Pillole d’@rte a Capodimonte

Una straordinaria Visita virtuale al MANN

Da casa nostra e quando vogliamo potremo effettuare una straordinaria visita virtuale del grande museo napoletano con vari percorsi, collezioni tematiche ecc Visita virtuale al MANN

“Capodimonte oggi racconta”: ogni giorno sul web le bellezze del museo

Un breve racconto ogni giorno sul web per conoscere i tanti capolavori dello straordinario Museo napoletano di Capodimonte “Capodimonte oggi racconta”

Visite virtuali al Parco Archeologico di Ercolano

Ogni mercoledì sui canali social del Parco ci sono i Lapilli del Parco degli interessanti interventi sui principali contenuti del Parco. Visite virtuali a Ercolano

Madre door-to-door: il Museo Madre porta l’arte a domicilio

Il Madre, presenta Madre door-to-door, un programma digitale in tre sezioni con performance, mostre e tanto altro sui canali social del museo. Madre door-to-door

La bellezza di Paestum raccontata online dal direttore

I filmati e i racconti del direttore Zuchtriegel che ci spiega i tanti e straordinari splendori del sito: un modo straordinario per scoprire il sito di Paestum Paestum raccontata online

Le straordinarie foto di Mimmo Jodice a Capodimonte

La Galleria fotografica di Mimmo Jodice che ha collaborato con Lucio Amelio e poi con Andy Warhol, Sol LeWitt, Pistoletto, Kounellis e altri Mimmo Jodice a Capodimonte

Anche la Reggia di Caserta propone filmati sulla bellezza

La Reggia di Caserta propone filmati con racconti su curiosità, restauri, prossime novità e meraviglie per conoscere questo grande complesso. Reggia di Caserta

A Capodimonte una straordinaria mostra su “Gemito”

Si potrà vedere in video la bella mostra su “Gemito, dalla scultura al disegno” con oltre 100 opere del grande artista napoletano. Gemito a Capodimonte

Le bellezze del Parco Archeologico di Paestum in tanti film

Sul sito del Parco di Paestum pubblicati pezzi di film girati negli scavi fin dal 1926 anche da produzioni di Hollywood come il famoso La principessa Sissi. Paestum nei film

Le iniziative degli altri luoghi della cultura napoletani

Visita virtuale a 360 gradi alla straordinaria Piscina Mirabilis di Miseno

Un suggestivo video del Parco archeologico dei Campi Flegrei ci fa conoscere la Piscina Mirabilis grazie ad un video navigabile a 360 gradi. Visita virtuale alla Piscina Mirabilis

Alla scoperta dello straordinario Tesoro di San Gennaro con una visita sul web

Sul sito del Museo del Tesoro di San Gennaro è possibile effettuare una straordinaria visita virtuale al magnifico Tesoro del Museo guidati dal direttore Visita al Tesoro di San Gennaro

Visite Virtuali tra le meraviglie del Pio Monte della Misericordia di Napoli

Una bella visita virtuale alla antica istituzione della città di Napoli, fondata nel 1602 da sette nobili napoletani che donarono ai poveri. Visita virtuale al Pio Monte della Misericordia.

Visita virtuale al Parco Sommerso di Baia: #iorestoacasa

La straordinaria città romana sommersa a Baia visibile in eccezionali filmati sui bellissimi mosaici sommersi. Il Parco Sommerso di Baia nei Campi Flegrei

Visite virtuali per scoprire la bellezza del Museo Ferroviario di Pietrarsa

Disponibili degli straordinari filmati che ci faranno scoprire le bellezze e la grande storia di uno dei più grandi musei europei del suo genere. Visite virtuali al Museo Ferroviario di Pietrarsa

Anfiteatro di Cuma, la storia di uno dei più antichi d’Italia in un video

Un video ci spiega e ci mostra i luoghi e la storia dell’Anfiteatro di Cuma, uno dei più antichi anfiteatri in Campania e in Italia. Anfiteatro di Cuma uno dei più antichi d’Italia

Passeggiate virtuali alla scoperta del Real Orto Botanico di Napoli

Chiuso anche l’Orto Botanico di Napoli ma è possibile vedere vari video realizzati dal Direttore che ci spiega la bellezza di questa antica e magnifica istituzione cittadina. Real Orto Botanico

Il Parco e la Tomba di Virgilio a Napoli: una straordinaria visita virtuale

Questo piccolo parco napoletano si trova vicino alla stazione di Mergellina e ospita la Tomba del Poeta Virgilio e la cosidetta Crypta Neapolitana. Visita virtuale al Parco e Tomba di Virgilio

Ricostruzioni virtuali di Pompei e Ercolano sul sito del MAV

Il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano propone, quasi quotidianamente sulla pagina Facebook splendidi tour virtuali di luoghi famosi di Pompei ed Ercolano. Pompei e Ercolano al MAV

Un tour Virtuale per scoprire la bellezza di Città della Scienza di Napoli

Un bel filmato di 20 minuti ci consentirà di scoprire la bellezza di Città della Scienza, il grande Scienze Center che si trova a Bagnoli Un tour Virtuale per scoprire Città della Scienza

In viaggio, da casa, attraverso le bellezze della Campania | #iorestoacasa

La Scabec ha organizzato un programma straordinario sulle sue piattaforme social con tanti appuntamenti tra lo splendido patrimonio culturale della nostra Regione. In viaggio, da casa

Città della Scienza di Napoli porta ogni giorno la scienza a casa

Ogni giorno da Città della Scienza ci saranno via web piccole dimostrazioni scientifiche, visite guidate ai Musei interni e dimostrazioni di esperimenti da ripetere. Città della Scienza

Visite virtuali, filmati e cartoni per conoscere l’Osservatorio Astronomico

Anche l’Osservatorio Astronomico mette a disposizione degli appassionati visite virtuali, filmati, cartoni animati e tanto altro per far conoscere le sue bellezze. Visite Osservatorio

Passeggiate virtuali sul web per scoprire le Catacombe di San Gennaro

Si può visitare da casa uno dei luoghi più straordinari di Napoli, le Catacombe di San Gennaro, con 2 belle passeggiate virtuali in attesa di poterle visitare dal vivo Catacombe di San Gennaro

Napoli Dall’età ducale al decennio francese all’Archivio di Stato di Napoli

Disponibile sul sito dell’Archivio di Stato una nuova mostra virtuale tratta dai documenti della mostra “Napoli capitale europea. Tracce nel Grande Archivio”. Mostra Napoli Dall’età ducale

Libri gratuiti e presentazioni e conversazioni con gli autori

Un libro di Lorenzo Marone in regalo per sostenere le donazioni all’ospedale Cotugno

Lo scrittore napoletano regala a tutti i lettori un racconto per invitarli a sostenere le donazioni verso l’ospedale Cotugno di Napoli. Il libro è comunque gratis. Un libro di Lorenzo Marone in regalo

Ricomincio dai Libri Home 2020 a Napoli: gli scrittori in diretta web

Il festival letterario diretto da Lorenzo Marone propone Ricomincio dai libri Home con in diretta facebook gli scrittori per conoscere i loro libri e tanto altro Ricomincio dai Libri Home

Libri gratis dalla casa Editrice napoletana Intra Moenia

Anche la casa Editrice napoletana Intra Moenia da la possibilità di scaricare gratuitamente alcuni libri dal suo vasto catalogo Libri gratis da Intra Moenia

La Napoli divertente: Scoprire Napoli attraverso i libri

Un piccolo percorso sui libri che parlano di Napoli, delle sue straordinarie bellezze, della sua grande storia, del suo umorismo. La Napoli Umoristica

Arriva “Ricomincio dai libri Home” con dirette con gli scrittori

Arriva “Ricomincio dai libri Home” un’iniziativa promossa dal direttore artistico Lorenzo Marone con appuntamenti con scrittori e editori sulla pagina facebook. Ricomincio dai libri Home

Libri gratis per le iniziative di solidarietà tecnologica

Tantissime aziende stanno aderendo al nuovo progetto di “solidarietà digitale” voluto dal Ministro per l’Innovazione tecnologica per distribuire libri e altro. “solidarietà digitale”

La libreria Io ci Sto con on line libri e incontri con autori

Anche la libreria del Vomero propone ogni giorno sui suoi canali social dei recenti incontri con autori per presentazioni di libri e altro libreria Io ci Sto

Dalla editrice Bonelli quella di Tex, fumetti scaricabili gratis

La Casa Editrice Bonelli darà la possibilità di scaricare un fumetto al giorno per quattordici giorni. Ci saranno i grandi fumetti di Tex, Martin Mystère, Dylan Dog e tanti altri. I fumetti di Bonelli

Dante Day scoprire e leggere Dante tutti assieme

Tante iniziative sugli account social di Istituzioni ed Enti far conoscere a tutti la figura del Sommo Poeta e delle sue opere. Dante Day

Attività e cose da fare con i bambini

Storie POP UP: i monumenti più importanti della Campania spiegati ai bambini

Un’attività che farà conoscere ai nostri bambini il ricco patrimonio culturale della loro Regione organizzata dalla SCabec sul loro sito. Storie POP UP i monumenti spiegati ai bambini

Le Favole della Saggezza: le favole per bambini dell’Orto Botanico in streaming

Trasmessi via facebook gli spettacoli registrati presso l’Orto Botanico di Napoli nell’ambito delle “Fiabe Di Primavera” che hanno richiamato tanti spettatori Le Favole della Saggezza

Ragazzi benvenuti al MANN: come far conoscere ai bambini il museo Napoletano

Ventiquattro brevi racconti sono disponibili sulle pagine del Museo Archeologico Nazionale di Napoli per far conoscere ai bambini alcune tra le straordinarie opere Ragazzi benvenuti al MANN

Le stazioni dell’arte della metropolitana spiegate ai bambini

Tanti video sulle bellissime stazioni d’arte della Metropolitana di Napoli proposti per i più piccoli per scoprire e spiegare ai bambini dei bei luoghi della nostra città Le stazioni dell’arte

Nati Per Leggere propone online tantissime storie per bambini

Nati per Leggere Campania, che aderisce al Programma nazionale di promozione della lettura in famiglia mette online tanti video con storie e fiabe per bambini Nati Per Leggere

Tante attività per impegnare i bambini non solo in maniera digitale

Una pagina per impegnare i bambini non solo in maniera “digitale” con tante attività manuali e altro per impegnare al meglio la loro giornata Attività per impegnare i bambini

Un fumetto gratis per i 100 anni dell’Orchestra Scarlatti

Disponibile gratuitamente online il fumetto Il Sogno di Donna Emilia, realizzato dalla Scabec in collaborazione con COMICON, per i 100 anni dell’Associazione Scarlatti. Un fumetto gratis

“Father and Son” gioco gratuito del MANN in napoletano

Il Museo Archeologico Nazionale è stato il primo museo al mondo a produrre e distribuire un videogioco, gratuito e ora c’è anche una versione in lingua napoletana. Un gioco del MANN

Radio Baule una bella rassegna di audioracconti per bambini

Parte da Napoli una bella rubrica di audioracconti per bambini che potremo vedere sui canali Youtube e Facebook e che si chiama Radio Baule. Radio Baule

Cosa succede a Napoli in questo periodo

Gli occhi di San Gennaro, l’opera d’arte di Lello Esposito esposta all’ospedale Cotugno

Una grande e straordinaria opera d’arte di Lello Esposito è stata installata dall’artista all’Ospedale Cotugno di Napoli con lo sguardo rivolto verso il nosocomio. Gli occhi di San Gennaro

Una proposta per piste ciclabili a Napoli a via Foria e a corso Umberto

Parlando di ripartenza e di nuovi cantieri il Comune di Napoli si muove anche sul versante della mobilità cittadina e si riparla di ampliare la rete di piste ciclabili Una proposta per piste ciclabili

Acque sempre più pulite e uno squalo nuota vicinissimo al porto di Pozzuoli: il video

Pochi giorni fa i delfini a Nisida e stavolta è stato avvistato uno squalo vicinissimo al porto di Pozzuoli. Le acque pulite richiamano tanti pesci. Uno squalo vicinissimo al porto di Pozzuoli

Mare Azzurro e Delfini davanti al Parco Sommerso della Gaiola: video

Un’acqua trasparente tra l’azzurro e il verde intenso per il golfo ma anche altre sorprese ci arrivano dal mare di Napoli in questi giorni. Mare Azzurro e Delfini alla Gaiola

Drive-IN all’Arena Flegrea a Napoli

Iniziamo a pensare al dopo: per ora è solo un’idea progettuale ma in molte città italiane, ed anche a Napoli, si sta iniziando a pensare a soluzioni di questo genere. Drive-IN all’Arena Flegrea

Libri a casa: la cultura a Napoli arriva al nostro domicilio

Il Comune di Napoli ha lanciato una campagna per poter ordinare e ricevere a casa nostra dei libri acquistabili in librerie convenzionate in condizioni di sicurezza. Libri a casa

Una opera di Jorit dedicata al medico Paolo Ascerio

Agor Jorit dedica una sua opera al medico napoletano Paolo Ascierto, stavolta non un murale ma un grande disegno, e la mette in vendita sul web Nuova opera di Jorit a Ascerio

Un nuovo volto per la stazione Scampia della Metropolitana

Diventa una nuova stazione dell’arte la stazione Metropolitana di Piscinola-Scampia, la stazione periferica della metro che vuole cambiare il volto al quartiere La nuova stazione di Scampia

Arrivato a Napoli il primo dei nuovi treni della Linea 1

Sbarcato nel porto di Napoli il primo dei nuovi treni della Linea 1. In programma la consegna dei successivi con una media di quasi uno al mese I nuovi treni della Linea 1

Completata entro il 2020 la Metro Linea 6 di Napoli

Lavori completati entro il 2020 per la Linea 6 della Metropolitana di Napoli quella che unirà la zona di Fuorigrotta, Mergellina e di Chiaia a tutta la rete metropolitana La Linea 6 della Metro

Il nuovo progetto per lo storico Ospedale degli Incurabili

Il progetto per la ristrutturazione del Complesso di Santa Maria del Popolo degli Incurabili dove c’è l’Ospedale degli Incurabili fondato nel 1521 e da allora sempre attivo. Ospedale degli Incurabili

#Stay Home: a Pompei i Simpson ci invitano a stare a casa

Una bella opera dell’artista Nello Petrucci è apparsa sui muri di Pompei e ci invita a stare a casa con un bel ritratto dei Simpson sul divano con la mascherina #Stay Home: a Pompei

La prodigiosa immagine della Madonna di Costantinopoli

Nel centro di Napoli la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli contiene la prodigiosa immagine della Madonna che ha sempre liberato Napoli dalle pestilenze la Madonna di Costantinopoli

Esposto nella Basilica del Carmine il Crocifisso Miracoloso

Esposto in via straordinaria nella Basilica del Carmine il “Crocifisso Miracoloso” che viene mostrato solo in periodi molto particolari Il crocifisso Miracoloso

Coldiretti e le Aziende Agricole consegnano a domicilio

Un servizio in via di attivazione da parte di Coldiretti e di tante aziende agricole della Campania per consentirà di ordinare la spesa a domicilio direttamente alle aziende Coldiretti e Aziende

Le bellezze di Napoli da scoprire stando a casa

Il restauro della Madonna del Divino Amore di Raffaello | Scoprire Napoli

Un dipinto eccezionale di Raffaello Sanzio restaurato magistralmente nei laboratori del grande museo napoletano di Capodimonte e poi esposto. Madonna del Divino Amore di Raffaello

Le corse automobilistiche a Napoli sul Circuito di Posillipo

Vecchi video ci svelano la storia delle corse a Posillipo. Infatti a Napoli dagli anni 30 agli anni 60 ci furono importanti corse automobilistiche con grandissimi campioni. Le corse a Posillipo

l mistero della quarta opera di Caravaggio a Napoli | Scoprire Napoli

A Napoli ci sono tre splendide opere di Caravaggio tra cui l’ultima dipinta dal pittore prima di morire ma è molto probabile che il Merisi ne dipinse un’altra. la quarta opera di Caravaggio

Catacombe San Gaudioso e Basilica Sanità: Scoprire Napoli

Tra i (tanti) gioielli di Napoli ci sono la Basilica di Santa Maria della Sanità detta anche Chiesa del Monacone con le Catacombe di San Gaudioso Catacombe San Gaudioso

Le tre certose della Campania: un patrimonio straordinario

Tra i tantissimi e straordinari luoghi della Campania ne esistono tre che raccolgono un grande patrimonio di valori spirituali, architettonici e artistici. Le tre certose della Campania

Cucina napoletana per consolarsi un po: le ultime ricette

Ricetta Scialatielli con Frutti di Mare – Cucina napoletana

Una ricetta veloce e saporita per gustare i buoni frutti di mare assieme alla pasta assaporando il loro profumo sugli Scialatielli, la caratteristica pasta fresca campana. Ricetta Scialatielli

Le Pappardelle del Cafone: cucina napoletana

Una ricetta facile da preparare stando in casa usando quello che abbiamo per consolarci un po ricetta Pappardelle del Cafone

Polpo alla Luciana – cucina napoletana

Il famoso polipo da fare con la salsa per poi provare anche la pasta con il sugo di questa gustosa ricetta Polpo alla Luciana

Ricetta risotto al Limone – cucina napoletana

Una ricetta facile e veloce per provare un buon risotto al profumo dei limoni della costiera sorrentina Ricetta risotto al Limone