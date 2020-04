Concerto sul web di Daniele Sepe, il Capitan Capitone e i Fratelli della Costa

Lo showcase di Capitan Capitone e i Fratelli della Costa è stato trasmesso in diretta pochi giorni fa in prima visione è ancora disponibile sulla pagina Facebook della Scabec

Si è tenuto in diretta il 24 aprile 2020 ma è sempre rivedibile un inedito showcase del bravo sassofonista e compositore partenopeo Daniele Sepe che da qualche anno veste i panni di Capitan Capitone e i Fratelli della Costa.

Un pomeriggio con bella musica che va da Frank Zappa a Renato Carosone con Daniele Sepe e la sua band che, ognuno dalle loro case, hanno realizzato un concerto accattivante e trascinante come è nel loro stile.

Bella la loro versione di “Storta va diritta vene” di Renato Carosone e poi anche una rivisitazione di “Peaches en Regalia” di Frank Zappa e tanto altro per ascoltare tanta buona musica del Capitan e dei Fratelli della Costa che, anche in streaming, non hanno rinunciato al loro grande sound e ai loro costumi.

In attesa di poter rivedere dal vivo questa band tutta partenopea che trascinava le folle e riempiva le piazze in tutte le occasioni in cui si esibiva vi rimandiamo a Spotify dove sono disponibili diversi album in streaming di Daniele Sepe

Lo Showcase di Capitan Capitone e i “Fratelli della Costa” .