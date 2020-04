INDI-RETTA: Concerti live ogni sera di cantautori e musicisti

La Canzone d’autore nelle nostre case ogni sera grazie al Be Quiet con concerti live per la direzione artistica di Enrico de Angelis e Giovanni Block

Da casa nostra ogni sera potremmo ascoltare le belle canzoni d’autore del Be Quiet e i concerti dal vivo al Teatro Bellini. Cantautori e musicisti non si fermano e con la direzione artistica del giornalista Enrico De Angelis e del cantautore napoletano Giovanni Block ci proporranno con il progetto “INDI-RETTA”, ogni sera un concerto da non perdere sul web.

Tanti artisti indipendenti che si connetteranno da tutta Italia, e non solo, per condividere musica e bellezza, pur non dimenticando la drammaticità di questo momento.

La musica in diretta del Be Quiet ci sarà ogni sera fino al 4 maggio e rimarrà online se volete risentirla.

Di seguito vi diamo il calendario dei concerti che si terranno ogni sera dalle 22 per “INDI-RETTA” fino al 4 maggio sulla pagina facebook ufficiale dell’associazione BeQuiet e che potrete anche riascoltare cercandoli. Alla fine il link alla pagina ufficiale dei concerti.

La canzone d’autore Indi-Retta – Rassegna Online

Sabato 28 Marzo Ore 22: 00 Marcondiro Marcondiro (Lazio)

Domenica 29 Marzo Ore 22: 00 Ennio Salomone (Sicilia)

Lunedì 30 Marzo Ore 22: 00 Cristiana Verardo (Puglia)

Martedì’ 31 Marzo Ore 22: 00 Federico Sirianni (Piemonte)

Mercoledì 1 Aprile Ore 22: 00 Carmine Torchia (Calabria)

Giovedì 2 Aprile Ore 22: 00 Guastavoce (Campania)

Venerdì 3 Aprile Ore 22: 00 Luca Carocci (Lazio)

Sabato 4 Aprile Ore 22: 00 Marta De Lluvia (Belgio)

Domenica 5 Aprile Ore 22: 00 Veronica Marchi (Veneto)

Lunedì 6 Aprile Ore 22: 00 Ivan Talarico (Lazio)

Martedì 7 Aprile Ore 22: 00 Eleonora Bordonaro (Sicilia)

Mercoledì 8 aprile Ore 22:00 Valerio Buchicchio (Puglia)

Giovedì 9 aprile Ore 22:00 Sara Romano (Sicilia)

Venerdì 10 Aprile Ore 22:00 Agnese Valle (Lazio)

Domenica 12 Aprile Ore 22: 00 Margherita Ambrosino (Campania)

Martedì 14 Aprile Ore 22: 00 Lillimure (New York)

Mercoledì 15 Aprile Ore 22: 00 Marco Ongaro (Veneto)

Giovedì 16 Aprile Ore 22: 00 Mimì Sterrantino (Sicilia)

Venerdì 17 Aprile Ore 22: 00 Adel Tirant (Sicilia)

Sabato 18 Aprile Ore 22: 00 Gerardo Tango (Puglia)

Domenica 19 Aprile Ore 22: 00 Davide Campisi (Sicilia)

Lunedì 20 Aprile Ore 22: 00 Susanna Cisini (Lombardia)

Martedì’ 21 Aprile Ore 22: 00 Leonardo Gallato (Sicilia)

Mercoledì 22 Aprile Ore 22: 00 Marco Corrao (Sicilia)

Giovedì 23 Aprile Ore 22: 00 Manuela Pellegatta (Emilia Romagna)

Venerdì 24 Aprile Ore 22: 00 Roberto P. Ormanni (Campania)

Sabato 25 Aprile Ore 22: 00 Lucas Masciano Dos (Madrid)

Domenica 26 Aprile Ore 22: 00 Sara Marini (Umbria)

Lunedì 27 Aprile Ore 22: 00 Massimiliano Larocca (Toscana)

Martedì 28 Aprile Ore 22: 00 Giovanni Battaglino (Piemonte)

Mercoledì’ 29 Aprile Ore 22: 00 Miriam Foresti (Friuli – Venezia Giulia)

Giovedì’ 30 Aprile Ore 22: 00 jacopo perosino (Piemonte)

Venerdì 1 Maggio ore 22:00 Giovanni Block ( Nanni Lock) (Campania)

Sabato 2 Maggio Ore 22:00 Pennelli di Vermeer (Campania)

Domenica 3 Maggio Ore 22:00 Claudio Gnut (Campania)

Lunedì 4 Maggio Ore 22:00 Colombo – musica&nostalgia (Lombardia)

