Opere Liriche in TV: si parte con la Carmen di Georges Bizet diretta da Daniel Oren

Il Teatro dell’Opera Giuseppe Verdi di Salerno proporrà alcune sue opere liriche in televisione, su LiraTV e si inizia nel prossimo weekend con la Carmen di Georges Bizet, diretta da Daniel Oren

La cultura non si ferma e anche in questi particolari momenti è possibile passare, da casa propria, momenti di pura bellezza vedendo alcuni spettacoli ripresi negli anni scorsi.

Stavolta vi segnaliamo l’iniziativa del Teatro Municipale Giuseppe Verdi, che assieme al Comune di Salerno, proporrà per il weekend del 25 e 26 aprile la messa in onda di alcune opere liriche che l’emittente aveva recentemente ripreso.

E si parte alla grande Sabato 25 aprile 2020 alle 22,30 con la Carmen di Georges Bizet, diretta da Daniel Oren, con l’Orchestra Filarmonica Salernitana Giuseppe Verdi, il Coro del Teatro dell’Opera di Salerno e il Coro di Voci Bianche del Teatro Giuseppe Verdi di Salerno, con una registrazione effettuata tra aprile e maggio del 2017. La trasmissione sarà replicata anche domenica 26 aprile alle ore 18.00.

Una bella occasione per tutti gli amanti dell’opera, ma anche per chi vuole vedere uno spettacolo diverso e importante, per passare qualche ora di svago comodamente dalla propria casa.

E la Carmen di Bizet del 25 e 26 aprile 2020 sarà solo la prima di un ciclo di trasmissioni che verranno programmate da LiraTV e dal Teatro Verdi di Salerno sempre di Sabato alle ore 22:30 e in replica la domenica alle ore 18:00.

Per vedere la trasmissione della Carmen Sabato 25 aprile dalle 22:30 e Domenica 26 aprile dalle 18:00 – Su LiraTV Streaming

