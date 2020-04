Concerti jazz live in streaming sulle pagine di Palazzo Venezia a Napoli

Dopo il successo dei precedenti live continueranno anche per i prossimi due weekend gli appuntamenti jazz del sabato sera in Live Streaming sulle pagine di Palazzo Venezia

Anche Sabato 18 e sabato 25 Aprile 2020 si terranno altri due nuovi appuntamenti con gli ShortConcert di jazz che potrete seguire liberamente sulla pagina facebook di Palazzo Venezia a Napoli.

I concerti sono brevi appuntamenti del sabato sera organizzati in collaborazione con NOMEA che ci terranno compagnia in questi giorni particolari. Appuntamenti che si sono tenuti già negli scorsi weekend e che hanno raggiunto un buon livello di pubblico.

Eventi che saranno proposti in attesa di poter andare di nuovo la sera in questo splendido palazzo storico del centro di Napoli che per secoli è stata la rappresentanza diplomatica della Repubblica di Venezia nel Regno di Napoli.

ShortConcerts Jazz a Palazzo Venezia

I nuovi ShortConcerts in LiveStraming si terranno anche sabato 18 e sabato 25 aprile 2020 ospitati in diretta sulla pagina facebook di Palazzo Venezia.

Gli eventi saranno anche inseriti anche nel palinsesto di #nonfermiamolacultura proposto ogni giorno sulla pagina dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli. I concerti si tengono presso le case degli artisti.

I prossimi appuntamenti saranno:

Sabato 18 Aprile h. 19.00 – LED VIOLIN SHOW – Musiche eseguite con Violino a Led da Veronica Parmiciano

Sabato 25 Aprile h 19.00 – MAGIC SAX – Performance della Sassofonista Francesca Galdi

L’evento è organizzato dal NOMEA e Palazzo Venezia Napoli e si potrà seguire in diretta dalla pagina facebook di Palazzo Venezia.