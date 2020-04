Ethnos Festival 2020: Festival Internazionale di Musica Etnica in Streaming

Si terrà con dirette su facebook il Festival Ethnos, un grande evento che nel tempo è diventato uno dei maggiori festival di musica etnica e uno tra i festival di world music più importanti e attesi d’Italia.

Dal 14 al 30 aprile 2020 alle ore 21:00 si terranno le dirette sulla pagina Facebook del Festival Ethnos con i grandi protagonisti italiani della world music o di stranieri che vivono nel nostro Paese da tanti anni.

Il direttore artistico Gigi Di Luca ha deciso, in occasione dei 25 anni del festival Ethnos, di regalare tanti concerti dal vivo di musica popolare e folk italiana con dirette sul web di bravi e famosi artisti e musicisti.

Ethnos Italia ha per l’occasione mobilitato in rete tanti artisti che vivono in diverse regioni, dal Nord al Sud, per dialogare con loro ascoltando la loro musica.

Gli appuntamenti condotti da Gigi Di Luca, cui tutti potranno partecipare liberamente, si terranno dal 14 al 30 aprile 2020, il martedì, giovedì e sabato alle ore 21:00 con le dirette dalla pagina facebook Festival Ethnos.

Festival Ethnos – calendario dei concerti – ore 21

14 aprile 2020 – Ambrogio Sparagna

16 aprile 2020 – Baba Sissoko

18 aprile 2020 – Cafè Loti (Stefano Saletti, Nando Citarella, Pejman Tadayon)

21 aprile 2020 – Maria Mazzotta

23 aprile 2020 – Mario Crispi (Agricantus)

25 aprile 2020 – Elena Ledda

28 aprile 2020 – Duo Bottasso

30 aprile 2020 – Arsene Duevi

Quest’anno il Festival Ethnos compie 25 anni ed iniziò nel 1995 con l’intento di recuperare le arcaiche tradizioni dell’area vesuviana. Anno dopo anno ha allargato il suo raggio d’azione diventando uno dei maggiori osservatori di musica etnica e uno tra i festival di world music più importanti e attesi d’Italia.

Tra gli artisti ospitati in questi anni ci sono stati Miriam Makeba, Gilberto Gil, Mercedes Sosa, Rokia Traorè, Ryūichi Sakamoto, Khaled, Dulce Pontes, Buena Vista Social Club, The Cheftains, Bombino, Oumou Sangaré, Fatumata Diawara. Oltre a grandi nomi del panorama musicale italiano come Ivano Fossati, Angelo Branduardi, Enzo Avitabile, Vinicio Capossela, Teresa De Sio, Mauro Pagani, Eugenio Bennato, Elena Ledda, Moni Ovadia, Nuova Compagnia di Canto Popolare, solo per citarne alcuni.

Sito web Festival Ethnos