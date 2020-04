Pasquetta 2020: Tony Tammaro in diretta sul web

Continua la bella iniziativa dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli che ogni giorno pagina Facebook trasmette dirette di arte, cultura, musica. E stavolta a Pasquetta ci sarà Tony Tammaro.

Ogni giorno sulla pagina Facebook dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli c’è la diretta di Non Fermiamo La Cultura con una scaletta di esibizioni in streaming, un vero palinsesto on Line che trasforma le pagine dell’Assessorato in canali di divulgazione e di diffusione di contenuti artistici e culturali.

E lunedì 13 aprile 2020 alle 16 sulla pagina facebook dell’Assessorato alla cultura e allo spettacolo del Comune di Napoli ci sarà una bella sorpresa. Una diretta eccezionale il lunedi di pasquetta alle 16:00 di Tony Tammaro che porterà la sua allegria e la sua musica nelle case di tutti. Un pomeriggio da non perdere con i tanti successi di Tammaro come “Patrizia”, “Supersantos”, “Scalea” e tanta allegria.

Maggiori informazioni Pagina Ufficiale Tony Tammaro

Per collegarsi e vedere la programmazione della giornata – Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli