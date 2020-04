ilteatrononsiferma lo straordinario video con gli interventi da tutte le regioni d’Italia

Una grande risposta all’iniziativa della rassegna nazionale “Portici in Teatro“ da parte di artisti da tutto il territorio nazionale i cui slogan sono stati poi raccolti in un’emozionante video

A fine marzo vi abbiamo parlato dell’iniziativa della rassegna nazionale semiprofessionistica Portici in Teatro – premio Allocca che, adeguandosi alla situazione odierna aveva proposto agli artisti partecipanti la possibilità di mandare in scena i propri lavori in maniera virtuale.

Una soluzione per non fermare questa VI edizione dell’evento teatrale che è tra i più seguiti in Italia consentendo agli artisti partecipanti di inviare in formato digitale spettacoli e i monologhi, che potranno essere effettuati e ripresi tranquillamente dalle proprie abitazioni, rispettando l’indicazione di restare a casa.

L’iniziativa degli organizzatori della manifestazione Portici in Teatro è stata accolta benissimo da tanti artisti che hanno anche realizzato una loro interpretazione dello slogan che è stato unito e ha consentito la realizzazione di un video veramente emozionante.

Una risposta che è arrivata da tutta Italia ed è articolare e significativa perché ogni attore ha inviato anche un video nel proprio dialetto “interpretando” lo slogan “#ilteatrononsiferma”.

Il teatro e la sua arte non si fermano nemmeno nell’emergenza e vanno avanti con la stessa passione di sempre.

Maggiori informazioni – Rassegna teatrale “Portici in teatro”