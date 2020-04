Pasqua 2020 con Biagio Izzo e Peppe Iodice al Teatro Troisi Online

Pasqua alla grande al teatro Troisi di Napoli che per due giorni propone per il Sabato Santo e per la Pasquetta due importanti commedie di Biagio Izzo e Peppe Iodice che potremo vedere gratuitamente sulla loro pagina facebook

Continuano gli appuntamenti con le belle commedie dell’iniziativa del video party teatro Troisi, di cui vi avevamo parlato pochi giorni fa, e che prevede la trasmissione gratuita, sulla loro pagina facebook, delle commedie registrate da grandi attori napoletani in genere di mercoledì e di sabato.

E ora per questa Pasqua molto particolare dal Teatro Troisi ci propongono grandi momenti di allegria con Biagio Izzo e Peppe Iodice.

Sarà infatti una Pasqua in Allegria con il Teatro Troisi di Fuorigrotta a Napoli che propone due grandi commedie di Biagio Izzo per sabato 11 aprile 2020 e di Peppe Iodice per lunedì 13 aprile a Pasquetta.

Ridere fa bene al cuore…noi non vi lasceremo soli

Ridere fa bene al cuore…noi non vi lasceremo soli così il Teatro Troisi di via Leopardi resta vicino ai napoletani e ci propone due commedie di big napoletani della risata, Biagio Izzo e Peppe Iodice.

Sabato Santo, 11 aprile 2020, alle ore 21 potremo vedere liberamente sulla pagina facebook del Troisi la bella commedia Autovelox con Biagio Izzo, Mario Porfito e Francesco Procopio, e poi la sera di Pasquetta, lunedì 13 aprile, ci sarà Pazzo Scatenatissimo con Peppe Iodice,

Vederle è semplice e basterà collegarsi alla pagina Facebook del Teatro Troisi.

Pagina Facebook del Teatro Troisi