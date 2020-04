Un libro di Lorenzo Marone in regalo per sostenere le donazioni all’ospedale Cotugno di Napoli

Lo scrittore napoletano regala a tutti i suoi lettori un racconto per invitarli a sostenere le donazioni verso l’ospedale Cotugno di Napoli

Lo scrittore napoletano Lorenzo Marone ha deciso di offrire gratuitamente un suo libro dal titolo “La primavera torna sempre” per favorire le offerte libere a favore dell’ospedale Cotugno di Napoli, impegnato in questa emergenza.

Il libro si scarica comunque gratis e, se si vuole, ci sono le indicazioni per effettuare una donazione libera per l’ospedale napoletano. Lorenzo Marone è attualmente anche il direttore artistico di Ricomincio dai Libri, la grande fiera del libro di Napoli che in questo periodo propone anche incontri online con tanti scrittori.

Il racconto di Marone “La primavera torna sempre” ha come protagonista Luce di Notte, eroina di “Magari domani resto” e molto amata dai lettori di Marone, un personaggio che per Marone significa resilienza: e mai come oggi questo termine assume un significato importante. Una donna del sud che potrà farci sorride e aiutarci ad affrontare questi giorni con spirito battagliero.

Di seguito il link per scaricare il libro e il link per le informazioni per una donazione libera all’Ospedale Cotugno di Napoli che ha bisogno di risorse in particolare in questo momento.

Per scaricare gratis dal sito della Casa editrice Feltrinelli il testo di Lorenzo Marone – “La primavera torna sempre”.

Dati per una donazione all’ospedale Cotugno di Napoli