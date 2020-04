StayON anche da Napoli i concerti virtuali con il Lanificio 25

Tanti concerti in live streaming a livello nazionale organizzati dall’associazione KeepON Live che riunisce gli operatori dello spettacolo proposti in diretta sulla pagina facebook del Lanificio 25 a Napoli

Anche Napoli partecipa alla programmazione virtuale di concerti trasmessi in diretta streaming appoggiandosi al Lanificio25 il Club che si trova nel chiostro della Chiesa di Santa Caterina a Formiello che mette a disposizione la sua piattaforma Facebook per ascoltare i concerti.

L’iniziativa è a livello nazionale e già dal 27 al 30 marzo 2020, ha proposto un secondo week end di live streaming che partecipano ad un calendario di concerti nazionali. I concerti in live streaming sono a cura dell’associazione nazionale KeepON Live che riunisce gli operatori dello spettacolo.

Si sono già tenute le dirette streaming di Maurizio Capone, Dario Sansone e Joseph Martone e nel weekend dal 27 al 29 marzo ci sono stati quelli di Anna Mancini + Fede Torre, di Profugy e di Simone Spirito + Aurora Arenare che potrete riascoltare collegandovi alla pagina facebook del Lanificio 25.

Aspettiamo quelli del prossimo weekend che troverete di seguito e che iniziano sempre alle 18.30 in genere il venerdì, sabato e domenica .

In particolare sabato 4 aprile 2020 ore 18,30 Mexico86 live in streaming e domenica 5 aprile 2020 ore 18,30 Gnut live in streaming

#StayON prevede a livello nazionale tanti eventi in streaming trasmessi su pagine facebook di grandi club che aderiscono all’iniziativa pre creare un unico grande palco virtuale per riaccendere le luci sugli spazi culturali come luoghi di aggregazione e socialità che sono anche fonte di lavoro per migliaia di persone del nostro Paese.

Maggiori informazioni Facebook Lanificio 25 Napoli