Sky Arte offre lo streaming gratuito per mostrare il patrimonio artistico e culturale italiano

Il grande e straordinario patrimonio artistico e culturale italiano verrà proposto con splendidi programmi da Sky Arte con accesso gratuito ai suoi canali per tutti. Ma novità anche per tutti gli abbonati con due nuovi canali di film gratuiti

Una selezione delle migliori produzioni di Sky Arte sono visibili in streaming liberamente e per tutti grazie a iniziative avviate da Sky per questo periodo di emergenza.

Tanti programmi interessanti e di qualità disponibili sul patrimonio artistico e culturale italiano liberamente accessibili sul sito di Sky Arte per tutti, e in maniera gratuita.

Grazie alla funzione palinsesto potremo anche vedere la programmazione per tutta la settimana e per ogni ora quali programmi si potranno vedere liberamente, tutti selezionati tra quelli delle migliori produzioni Sky.

Una straordinaria opportunità offerta da Sky per proporci le meraviglie del patrimonio culturale italiano e internazionale.

"Costiera Amalfitana – iorestoacasa" Oggi alle 12.00 e alle 18.00 Sky Arte ti accompagna in un viaggio attraverso le bellezze della Costiera Amalfitana e dei suoi scorci mozzafiato, un connubio unico di arte, storia e natura. Non perdere l’appuntamento su arte.sky.it/diretta #IngressoLibero #iorestoacasa Pubblicato da Sky Arte su Lunedì 30 marzo 2020

Da non perdere le serie dedicate ai Musei italiani o quelle dedicata ai simboli artistici del territorio e poi ci saranno anche grandi film d’arte dedicati ai maestri della pittura.

Nell’ampio palinsesto giornaliero, tutto accessibile liberamente, spazio anche per la musica con film ed esibizioni di grandi cantanti italiani.

Novità anche per gli abbonati

Anche gli abbonati ai canali Sky si avranno novità gratuite. Dal 4 al 30 aprile 2020 Sky metterà a disposizione gratuitamente due nuovi canali Cinema per tutti gli abbonati satellite, fibra e digitale terrestre, senza costi aggiuntivi.

In particolare il canale Sky Cinema #IoRestoACasa 1 (numero 310 di Sky, numero 471 sul digitale terrestre) presenterà film per tutta la famiglia con i più recenti, prime visioni e film cult del passato.

Poi il canale Sky Cinema #IoRestoACasa 2 (numero 311 di Sky, numero 473 sul digitale terrestre) proporrà film d’azione con emozioni forti.

Le trasmissioni gratuite in streaming di Sky Arte

Per consultare il Palinsesto di Sky Arte gratuita