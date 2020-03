Spettacoli virtuali per la rassegna Teatrale Portici in Teatro: #Ilteatrononsiferma

Non si ferma la rassegna nazionale semiprofessionistica Portici in Teatro che consentirà di inviare i lavori in formato digitale permettendo agli artisti di partecipare lo stesso lavorando

Il Teatro non si ferma ed anche la rassegna nazionale semiprofessionistica “Portici in Teatro – premio Allocca“ si adegua alla situazione odierna. L’organizzazione ha infatti proposto agli artisti la possibilità di mandare in scena i propri lavori ma in maniera “virtuale”.

La soluzione trovata consentirà di non fermare questa VI edizione dell’evento teatrale che è tra i più seguiti della Penisola. Tutti gli artisti partecipanti potranno infatti inviare in formato digitale gli spettacoli e i monologhi, che potranno essere effettuati e ripresi tranquillamente dalle proprie abitazioni, rispettando l’indicazione di restare a casa.

Una novità che consentirà di non effettuare nessuna Rappresentazione Fisica dello spettacolo, ma soltanto la visione e valutazione del lavoro. E a sostegno di questa iniziativa sono intervenute negli ultimi tempi molte personalità di spicco come Fulvio Collovati, Peppe Iodice, Sergio Assisi, Massimo Giletti, Maurizio Casagrande, ecc…

In questo modo l’arte e la passione per il teatro continueranno a sopravvivere nonostante le difficoltà. Si adatteranno semplicemente alle circostanze e utilizzeranno moderni mezzi tecnologici per trovare comunque la loro più alta forma di espressione. Il teatro resta in piedi, non si arrende e si schiera a sostegno della nazione.

Tutte le compagnie o i monologhisti che vogliono partecipare a Portici in Teatro Premio Allocca potranno seguire le indicazioni riportate sulla pagina facebook ufficiale:

