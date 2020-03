50 sorrisi da Napoli di Renzo Arbore: Film, Musica, Teatro e TV

50 sorrisi da Napoli sul canale personale di Renzo Arbore con tanti divertenti filmati con musica, cinema, teatro e tv dell’archivio privato dell’artista da non perdere assolutamente

Una bella possibilità ci viene offerta da Renzo Arbore, un grande artista che ha sempre Napoli nel cuore, di vedere gratuitamente un bel programma fatto in casa da lui.

50 sorrisi da Napoli è una bella e appassionata raccolta di cinquanta filmati di vecchie canzoni, film, scene teatrali e tanto altro dove c’è Arbore e poi Roberto Murolo, Lucio Dalla, Renato Carosone Totò, Salemme, Troisi, Pazzaglia, Marisa Laurito e tanti altri protagonisti di un’epoca d’oro della televisione e del cinema italiano.

Un programma fatto sciué-sciué, come lo definisce lo stesso Arbore, che ha messo a disposizione, gratuitamente sul suo canale personale renzoarborechannel.tv ben 50 sketch del suo archivio, un vero e proprio contributo di Napoli al buon umore nazionale.

E c’è davvero di tutto nei 50 sorrisi da Napoli dal teatro al cinema, alla musica e tanto altro. E sembra che questo sia solo l’inizio perché per il momento Arbore ha messo solo i sorrisi, poi ci sarà spazio per tanto altro, cioè per i tanti video e filmati del suo archivio personale raccolto nella sua grande e bella carriera.

Cinquanta sorrisi da Napoli sono visibili gratuitamente da casa vostra sul canale personale di Arbore

Maggiori informazioni – 50 sorrisi da Napoli – renzoarborechannel.tv