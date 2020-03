Edoardo Bennato, Lucariello, Piano City e tanto altro nel weekend di #Nonfermiamolacultura

Continua ogni giorno, ed anche nel weekend, il cartellone online dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli che propone quotidianamente tanti eventi che possiamo seguire da casa in diretta sulla loro pagina facebook

Questo weekend in particolare appuntamenti con Edoardo Bennato, Samuel di Subsonica, Lucariello, i concerti di Piano City, e poi spettacoli teatrali, racconti e video per bambini e tanto altro

Gli eventi saranno visibili in streaming alle ore indicate dalla pagina facebook dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli

#Nonfermiamolacultura programma 28 e 29 marzo 2020

Sabato 28 marzo 2020

ore 11.00 LE STAZIONI DELL’ARTE SPIEGATE AI BAMBINI: GARIBALDI a cura di Sarah Galmuzzi;

ore 11.30 ABBRACCIAMOCI CON LA MUSICA #NatiperlaMusicaCampania con Margaret Ianuario, Daniele Barone;

ore 12.00 IL SABATO DELLA FOTOGRAFIA ON LINE, incontri e workshop sul linguaggio fotografico a cura di Pino Miraglia; A WIDE GAZE – Francesco Cito di Guido Pappadà;

ore 16.00 PASQUALE QUALANO DISEGNO LIVE in collaborazione con COMICON;

ore 17.00 ELOGIO DELLA FOLLIA NEL RINASCIMENTO di Elena Bilancia, Dottoranda in Filologia Università Federico II;

ore 18.30 GUITAR&VOICE PERCORSO EMOZIONALE con Alfonso Brandi e Antonia De Maio in collaborazione con NOMEA;

ore 19.00 PIANOCITY NAPOLI, live di Stefania Tallini;

ore 19.30 contributo video di MURUBUTU;

ore 20.00 ROSARIA DE CICCO live;

ore 20.30 LO CUNTO DE LI CUNTI nella città di Napoli durante la terribile pandemia dell’a.d. 2020, a cura di Mariano Bauduin e The Beggars’ Theatre 15. “Viola – trattenemiento terzo de la iornata seconna”, racconta Patrizia Spinosi;

ore 21.00 contributo video di SAMUEL DEI SUBSONICA; ore 21.20 SABBA LIVE.

Domenica 29 marzo 2020

ore 11.30 ABBRACCIAMOCI CON LA MUSICA #NatiperlaMusicaCampania con Margaret Ianuario, Daniele Barone;

ore 15.00 INTERVENTO DI VLADIMIRO BOTTONE: “Il retroscena di un romanzo. Dalla prima stesura all’uscita in libreria – Il backstage di “Non c’ero mai stato”;

ore 16.00 contributo video di EDOARDO BENNATO;

ore 16.30 “O VICO” DI RAFFAELE VIVIANI con la regia di Nello Mascia, interpretato dagli attori indipendenti;

ore 17.30 LA CARICATURA NEL DISEGNO, con Mario Schiano – Fumettista in collaborazione con Scuola Italiana di COmix;

ore 18.30 MUSICA LIRICA con Romina Casucci e Luciano Ruotolo, in collaborazione con NOMEA;

ore 19.00 PIANOCITY NAPOLI con il live recital del pianista GENNY BASSO, “Mezz’ora in compagnia di Mozart e Chopin”;

ore 20.00 ROSARIA DE CICCO live;

ore 20.30 LO CUNTO DE LI CUNTI nella città di Napoli durante la terribile pandemia dell’a.d. 2020, a cura di Mariano Bauduin e The Beggars’ Theatre 16. “Cagliuso – trattenemiento quarto de la iornata seconna”, racconta Matteo Mauriello;

ore 21.00 DOPE ONE live; ore 21.45 LUCARIELLO live.

