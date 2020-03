Aspettando Piano City Napoli 2020: 50 concerti in diretta web

Concerti in diretta web da non perdere dalle case dei pianisti nei giorni in cui avrebbe dovuto tenersi Piano City Napoli 2020

Piano City Napoli andrà in onda in diretta web dalle case dei pianisti dal 26 al 29 marzo 2020 con tantissimi concerti in diretta che saranno trasmessi sul web.

Sperando di rivederci al più presto nelle strade ad ascoltare la bella musica dal vivo Piano City Napoli 2020 ha invitato i tanti pianisti che dovevano partecipare alla manifestazione a partecipare a questi 4 giorni di diretta web condividendo la propria musica con tanti concerti in diretta sui propri canali.

La Musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c’è fuori diceva Johann Sebastian Bach e in attesa delle nuove date della VII edizione di Piano City Napoli, l’organizzazione ha deciso di promuovere questa grande rassegna online “Aspettando Piano City Napoli 2020…Io suono da casa”.

Pertanto dal 26 al 29 marzo 2020, negli stessi giorni in cui si sarebbe dovuta tenere la manifestazione, si potranno ascoltare tantissimi concerti in diretta dalle abitazioni dei pianisti che aderiranno all’iniziativa: e sono già tanti, al momento 51. Per farlo basterà cliccare sui link delle dirette sui social di Piano City Napoli che troverete di seguito.

Un programma fitto per ogni giorno dal 26 al 29 marzo 2020, dalla mattina alla sera, e, a titolo di esempio, vi riportiamo il programma dei concerti di venerdì dalle 18:00 alle 21:00.

Aspettando Piano City Napoli 2020…Io suono da casa”

Venerdi 27 Marzo 2020

Programma completo dei concerti dei giorni 26, 27, 28 e 29 marzo 2020 di Aspettando Piano City Napoli 2020_Io suono da casa