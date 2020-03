Dantedì 2020: scoprire e leggere Dante tutti assieme

Mercoledì 25 marzo è il Dante Day e in tutta Italia durante tutta la giornata sui sociale sui media ci saranno letture in streaming, performance dedicate a Dante, con gli hashtag ufficiali #Dantedì e #IoleggoDante.

Alle ore 12 di mercoledì 25 marzo 2020 il Mibact, il Ministero per la Cultura, e il Miur, il Ministero dell’Istruzione, insieme a scuole, musei, parchi archeologici, biblioteche, archivi e ai tanti luoghi della cultura esistenti in Italia celebreranno il Dante Day, una giornata speciale per ricordare il Sommo Poeta,

Sugli account social di tutte questi Enti e Istituzioni verranno proposte, gratuitamente, tantissime immagini, video, opere d’arte, rare edizioni della Divina commedia per far conoscere a tutti la figura del Sommo Poeta e quanto, nel corso dei secoli, questa abbia segnato profondamente tutte le espressioni culturali e artistiche dell’identità italiana.

In tutta Italia in particolare alle ore 12, orario di punta delle celebrazioni, ma anche durante tutta la giornata sui social ci saranno letture in streaming, performance e tanto altro dedicato a Dante, con gli hashtag ufficiali #Dantedì e #IoleggoDante.

Una curiosità: è stata scelta la data del 25 Marzo perché che gli studiosi la individuano come inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia.

La prima volta per questa giornata speciale del Dante Day dedicata a Dante Alighieri e recentemente istituita dal Governo.

Dante Day anche a Capodimonte

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte aderisce alla Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, pubblicando sui canali social alcune opere della propria collezione riferibili al Sommo Poeta e alla Sua Divina Commedia. Con gli hashtag ufficiali #Dantedì e #IoleggoDante, alla riproduzione delle opere sarà accostato un verso tratto da uno dei testi più importanti della nostra letteratura, per riscoprire insieme la forza “rigenerante” della poesia.

Dante Day sulla RAI

Per il Dante Day sarà impegnata anche la Rai che con Rai Teche ha selezionato le lecturae Dantis interpretate dai maggiori artisti del nostro tempo che saranno programmate in pillole di 30″ nelle tre reti generaliste della Rai e su Rai Play e saranno numerosi le trasmissioni nei palinsesti dedicate, curate da Rai Cultura.

Non mancherà sul canale YouTube del Mibact e sul sito del Corriere della sera un filmato realizzato appositamente per questa prima edizione del #Dantedì con i preziosi contributi di varii esponenti e personalità della Cultura.

Dante DAy gli appuntamenti in tutta Italia