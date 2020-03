Tour virtuale e filmati storici per scoprire il Museo Ferroviario di Pietrarsa

Anche il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ha messo online un bel tour virtuale e filmati storici per scoprire le bellezze dell’ex Reale Opificio Borbonico.

In questo periodo di emergenza anche il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa è stato momentaneamente chiuso al pubblico e, in attesa della riapertura ha realizzato un virtual tour per farci scoprire comodamente da casa le meraviglie di questo storico sito.

Un bellissimo percorso virtuale che condurrà i visitatori fra i treni e i viali dell’ex opificio borbonico, raccontandone la storia.

Una bella visita virtuale in tre puntate che comodamente da casa ci farà viaggiare tra antiche locomotive e rigogliosi giardini semplicemente accedendo alle pagine facebook del Museo Ferroviario di Pietrarsa.

Le prime due puntate sono già disponibili e presto ne seguiranno altre

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa – Puntata 1

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa – Puntata 2

Il viaggio continua anche sulle pagine facebook Fondazione FS Italiane si potranno trovare anche filmati disponibili tra cui anche riprese “storiche” dell’Istituto Luce e tanti altri interessanti filmati come quello del 1939 del I Centenario della Ferrovia Napoli Portici