I fumetti di Tex Willer, Martin Mystère, Dylan Dog scaricabili gratis per 14 giorni

Un’altra iniziativa per impegnare il tempo a casa: la Casa Editrice Bonelli darà la possibilità di scaricare un fumetto al giorno per quattordici giorni. Ci saranno i grandi fumetti di Tex Willer, Martin Mystère, Dylan Dog, Zagor, del Commissario Ricciardi e le tante altre storie dei grandi eroi Bonelli.

Da lunedì 23 marzo alle ore 10:00 e fino a domenica 5 aprile 2020 ogni giorno ci sarà un grande albo a fumetti in formato PDF in omaggio e scaricabile tramite un link. L’albo sarà disponibile per 24 ore dal momento della pubblicazione.

Ci saranno fumetti completi di Tex Willer, Martin Mystère, Mister No, Dylan Dog, Nathan Never, Zagor e tante altre storie dei grandi fumetti della Bonelli.

Di seguito il calendario delle pubblicazioni:

Lunedì 23 marzo: Tex Classic 1, “Il totem misterioso”

Martedì 24 marzo: Zagor Classic 1, “La foresta degli agguati”

Mercoledì 25 marzo: Mister No 1, “Mister No”

Giovedì 26 marzo: Martin Mystère 1, “Gli Uomini in Nero”

Venerdì 27 marzo: Dylan Dog 1, “L’alba dei morti viventi”

Sabato 28 marzo: Nathan Never 1, “Agente Speciale Alfa”

Domenica 29 marzo: Julia 1, “Gli occhi dell’abisso”

Lunedì 30 marzo: Cassidy 1, “L’ultimo blues”

Martedì 31 marzo: Dampyr 1, “Il figlio del diavolo”

Mercoledì 01 aprile: Morgan Lost 1, “L’uomo dell’ultima notte”

Giovedì 02 aprile: Orfani 1, “Piccoli spaventati guerrieri”

Venerdì 03 aprile: Dragonero 1, “Il sangue del drago”

Sabato 04 aprile: Il Commissario Ricciardi, “Dieci centesimi”

Domenica 05 aprile: Le Storie 1, “Il boia di Parigi”

Una pregevole iniziativa da non perdere #aCasaConBonelli.

Maggiori informazioni: Sergio Bonelli Editore