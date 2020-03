Teatro Stabile di Napoli: sul web gratis i grandi spettacoli

Grande Teatro di qualità sul sito del Teatro Stabile di Napoli che raggruppa a Napoli il Teatro San Ferdinando e il Teatro Mercadante. Arriva sul web gratis per tutti anche Elettra per la regia di Andrea De Rosa, un grande successo di critica e pubblico

Continua la bella scelta del Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale che sui propri canali social propone a tutto il pubblico il suo teatro di qualità.

Già nei giorni precedenti erano state rese disponibili due altre belle sue produzioni quali A ‘Nzularchia di Mimmo Borrelli e Mal’Essere di Davide Iodice ed ora sul canale YouTube del teatro si aggiunge uno spettacolo di grande impatto.

Da domenica 22 marzo 2020 è infatti disponibile la versione “olofonica” dell’ELETTRA di Hugo von Hofmannsthal su progetto di Andrea De Rosa e Hubert Westkemper, uno spettacolo avanzato per la qualità della ricerca acustica e tecnologica.

L’Elettra di Hugo von Hofmannsthal

L’Elettra è interpretata da Frédérique Loliée nel ruolo di Elettra e poi da Maria Grazia Mandruzzato, Clitennestra, Moira Grassi, Crisotemide, e Gabriele Benedetti Oreste.

La regia è affidata ad Andrea De Rosa, i costumi a Ursula Patzak, le scene a Raffaele Di Florio e le luci a Enrico Bagnoli.

L’Elettra andò in scena al Teatro Mercadante di Napoli dal 19 al 26 gennaio del 2005 ed ebbe un grande successo di pubblico e di critica. Perché per apprezzare le musiche di Giorgio Mellone e il suono di Hubert Westkemper agli spettatori furono allora fornite delle cuffie stereofoniche che consentivano un ascolto per mezzo di particolare una tecnica di ripresa del suono detta “olofonica”. Naturalmente anche da casa per la migliore visione dello spettacolo è consigliato l’uso di cuffie stereofoniche

In questo momento di crisi il Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale mette a disposizione queste prime tre sue produzioni anche per sottolineare il ruolo irrinunciabile della cultura nella fisionomia d’una comunità.

Di seguito l’Elettra e la selezione di video di spettacoli disponibili sul canale Youtube dello Stabile di Napoli.