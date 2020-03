Film in streaming gratis: Il Resto di Niente

Anche la casa cinematografica Marechiaro film aderisce alla campagna #IORESTOACASA e mette gratuitamente a disposizione degli appassionati alcuni bei film tra cui il Resto di Niente che narra della Repubblica Partenopea del 1799

La casa cinematografica Marechiaro film mette gratuitamente a disposizione degli appassionati alcuni film tra cui il Resto di Niente della regista Antonietta De Lillo, tratto dall’omonimo romanzo di Enzo Striano che narra della Repubblica Partenopea del 1799 e della grande storia di Eleonora Pimentel Fonseca.

Il Resto di Niente fu presentato alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, vincitore di vari premi e candidato a tre David di Donatello, tra cui migliore protagonista femminile a Maria De Medeiros, e per i migliori costumi.

Assieme al Resto di Niente ci sono altri film che saranno disponibili per la visione gratuita fino al 3 aprile 2020.

Gli altri film disponibili della Marechiaro Film

Oltre al bellissimo film della regista Antonietta De Lillo tra gli altri film ci sono anche Il pranzo di Natale, che fotografa l’Italia al culmine della crisi economica, Oggi insieme domani anche un particolare viaggio nell’amore ai nostri tempi, Il Signor Rotpeter, con una bravissima Marina Confalone. Presenti anche La pazza della porta accanto una conversazione con Alda Merini, Let’s Go, che racconta l’Italia della crisi attraverso la storia del fotografo Luca Musella e poi altri titoli come Forbici, Facing Off , Goodbye Marilyn e altri.

La visione dei film è possibile grazie anche agli autori dei film che hanno aderito all’ iniziativa. Per vedere i film basta andare sulla locandina e inserire la password iorestoacasa

Film disponibili della Marechiaro Film