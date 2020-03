Nati Per Leggere: Storie e Fiabe per bambini online

Nati per Leggere Campania aderisce al Programma nazionale di promozione della lettura in famiglia online

La rete nazionale di Nati per leggere promuove la lettura per bambini in tutta Italia, in Campania e a Napoli in particolare, in condizioni normali, con incontri nella sede della Biblioteca Nazionale a Palazzo Reale.

Naturalmente, in questo momento di emergenza, la realtà non ha smesso di funzionare: ha infatti promosso, in tutta sicurezza, un programma a livello nazionale.

Nati per Leggere Campania propone infatti sulla sua pagina facebook tanti video con letture di storie e fiabe per bambini realizzati con il contributo di volontari e professionisti dell’area educativa e culturale.

Già disponibili online una trentina di titoli, ma aumenteranno: brevi filmati di storie e fiabe lette e spiegate ai piccoli per coinvolgerli e interessarli in questo periodo molto particolare. Li troverete all’indirizzo Facebook di Nati per Leggere Campania.

