Spesa a Domicilio a Napoli: da Coldiretti e dalle Aziende Agricole della Campania

Un servizio molto interessante è in via di attivazione da parte di Coldiretti e di tante aziende agricole della Campania e consentirà di ordinare la spesa a domicilio direttamente dalle aziende che partecipano a Campagna Amica

Coldiretti e le Aziende agricole della Campania si stanno organizzando per offrire un bel servizio a domicilio ai consumatori che non possono, al momento, raggiungere i mercati di Campagna Amica che si svolgevano nelle principali piazze di Napoli e d altre città della Campania.

Il servizio è in via di organizzazione e di attivazione e consentirà di rispettare le prescrizioni di emergenza ordinando la spesa a domicilio direttamente alle aziende agricole di Campagna Amica su Napoli e provincia, Benevento e provincia, Salerno e provincia. A breve sarà attivo anche il servizio su Caserta e provincia e Avellino e provincia.

Negli elenchi che troverete sul link finale ci sono i nomi delle aziende con i relativi prodotti ad esempio ortofrutta, legumi, verdura, vino, olio ecc. Una volta scelti potrete chiamare al numero di telefono indicato dalla relativa azienda (o inviare whatsapp) per effettuare l’ordine e chiedere chiarimenti.

L’azienda vi risponderà alle domande su prezzi e disponibilità e vi comunicherà il giorno della consegna. Naturalmente le Aziende si stanno organizzando per questa nuova iniziativa e man mano offriranno servizi sempre migliori impegnandosi al massimo per darci sempre cibo sano, genuino e a km zero.

Un modo importante anche per sostiene l’agricoltura comprando direttamente dai contadini.#RestoaCasa #Coldiretti #MangiaItaliano

Per maggiori informazioni accedere direttamente all’album su facebook coldiretti in continuo aggiornamento

A titolo di esempio vi riportiamo uno degli elenchi previsti per Napoli e provincia ma sono in continuo aggiornamento

Tutte le informazioni sulla pagina ufficiale Coldiretti Campania