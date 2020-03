SimpsonStayHome: la street art che invita a stare a casa

Una bella opera di street art dell’artista Nello Petrucci è apparsa sui muri di Pompei e ci invita a stare a casa con un simpatico ritratto dei Simpson, tutti sul divano, con la mascherina

Anche l’arte lancia un richiamo alla necessità di “stare in casa” e lo fa tramite l’opera dell’artista Nello Petrucci che ha realizzato un bel Murale sui muri di Pompei nei pressi del Centro Commerciale La Cartiera.

Tutti a casa dunque anche nel messaggio lanciato dalla famiglia Simpson in periodo di emergenza con una bella e vivace opera dal titolo Sweet Home.

Il Murale ripropone infatti la fantastica famiglia americana composta da Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie, la famiglia media americana, tutta seduta sul divano a guardare la TV ma con le mascherine. Street art attuale sui muri della periferia di Pompei con anche il messaggio #StayHome.

La bella opera realizzata da Nello Petrucci, dal titolo Sweet Home, ci invita a stare a casa in questi tempi di emergenza e, nel frattempo, ci fa anche comprendere come l’arte, con i suoi messaggi immediati, ci faccia capire anche il presente. L’opera comunque è stata dipinta prima come collage e poi direttamente e velocemente applicato sul muro.

Da vedere anche sul profilo Instagram di Nello Petrucci le sue foto di “combattiamo” con il guerriero, con la mascherina, che combatte i lupi di Liu Ruowang a Piazza Municipio

Nello Petrucci è un artista e filmmaker che vive a Pompei ma è conosciuto nell’ambiente internazionale dove ha realizzato mostre anche a Roma, New York e Shangai.

Foto facebook Nello Petrucci