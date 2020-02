Neapolis Mantra, danza, musica e spettacolo al Teatro Augusteo di Napoli

Un grande spettacolo per la prima volta a Napoli, un’opera multidisciplinare con Enzo Gragnaniello, l’étoile Emanuela Bianchini, una compagnia di Danza e la sezione d’archi de I Virtuosi Italiani

Giovedì 5 marzo 2020 alle 21:00 al Teatro Augusteo sarà per la prima volta a Napoli Neapolis Mantra una grande e bella opera multidisciplinare ideata dal regista e coreografo italo-africano Mvula Sungani.

Un grande spettacolo che presenta sullo stesso palco l’étoile Emanuela Bianchini, con la forza della sua physical dance e il maestro Enzo Gragnaniello con la sua potente voce black. Sulla scena anche una compagnia di danza, una band e la sezione d’archi de I Virtuosi Italiani, arrangiati dal M° Erasmo Petringa.

Neapolis Mantra ispirato all’album di Gragnaniello

Uno spettacolo speciale, ispirato dall’omonimo album del 1998 di Gragnaniello per ricordare i 20 anni della canzone Donna, interpretata dall’indimenticabile Mia Martini. Un evento che crea un viaggio particolare nelle origini più vere e viscerali di Napoli, città che nelle sue profonde contraddizioni ama i suoi figli, e come una madre, li protegge e li custodisce gelosamente.

Un percorso emozionale con una regia che ha creato un’atmosfera piena di forti suggestioni visive, che muta continuamente assieme ai corpi che si muovono in perfetta armonia con i testi, la musica e gli effetti innovativi creati dalle luci.

Neapolis Mantra si muove tra la physical dance, ideata da Mvula Sungani ed Emanuela Bianchini, e i grandi successi di Enzo Gragnaniello, eseguiti live in versione acustica.

Uno grande spettacolo tra danza, musica live co-prodotto da Arealive e CRDL ed in collaborazione con Sorrento Incontra, MSPD Studios, Asi Nazionale, Calandra Institute – City University of New York e ILICA USA.

Neapolis Mantra al Teatro Augusteo: prezzi, orari e date