Golden Gala 2020, il meeting internazionale di Atletica Leggera fa tappa a Napoli

Un importantissimo evento internazionale di Atletica Leggera si terrà nel rinnovato stadio San Paolo di Napoli a fine Maggio, a due mesi dalle Olimpiadi di Tokio con tantissime star dell’atletica mondiale

Si svolgerà a Napoli il 28 maggio 2020, nel rinnovato Stadio San Paolo, l’edizione 2020 del Golden Gala Pietro Mennea, quinta tappa della Wanda Diamond League, il più grande circuito internazionale di atletica leggera.

Il grande successo delle Universiadi dello scorso anno hanno consentito a Napoli di poter ospitare questo grande evento sportivo internazionale.

Il San Paolo, grazie ai grandi lavori effettuati o scorso anno è risultato subito disponibile e pertanto il prestigioso meeting internazionale si terrà a Napoli il 28 maggio 2020. Lo stadio San Paolo è stato infatti, assieme ad altri 70 impianti sportivi in tutta la Campania, completamente ristrutturato per le Universiadi di Napoli 2019.

Wanda Diamond League il principale circuito internazionale di meeting di atletica leggera

Giovedì 28 maggio al San Paolo di Napoli si terrà l’edizione 2020 del Golden Gala Pietro Mennea, quinta tappa della Wanda Diamond League, il principale circuito internazionale di meeting di atletica leggera.

Tante star mondiali dell’atletica leggera si sfideranno in città sulla bella e nuova pista azzurra completamente rifatta del San Paolo in un impianto che oramai può ospitare grandi eventi internazionali.

In genere il grande meeting si tiene all’Olimpico di Roma ma nell’impianto sono in corso i lavori per i Campionati Europei di calcio e l’Arena di Milano, nonostante il rapido avvio dei lavori di ristrutturazione, probabilmente non sarebbe stata pronta.

Il Golden Gala 2020 a Napoli

Il grande evento del 28 maggio 2020 al San Paolo si terrà solo due mesi prima dei Giochi olimpici di Tokyo 2020 ed è una tappa internazionale importantissima.

Vedremo tantissimi campioni mondiali dell’Atletica Leggera gareggiare al San Paolo per i 100 metri, per i 400 e i 3000, per il salto in alto e lancio del peso, più i 3000 siepi per le gare maschili mentre per le gare femminili si gareggerà per i 1500 metri, 100hs, per il salto con l’asta, per quello in lungo e per il giavellotto.

Napoli 2020 Golden Gala Pietro Mennea,