Cineforum in lingua originale al Cinema Astra di Napoli

Riprendono le proiezioni di film in lingua originale, gratuite per gli studenti, della XIV rassegna organizzata dal Centro Linguistico di Ateneo della Università Federico II a Napoli

E’ ripartita per il 2020 la XIV rassegna del Cineforum del CLA della Federico II che prevede proiezioni gratuite dei film in lingua originale con sottotitoli in italiano che dureranno fino al 12 maggio 2020.

Le proiezioni si svolgono al cinema Academy Astra, in via Mezzocannone 109, in genere di martedì, secondo il programma riportato alla fine del post e iniziano alle 17.45. Tutti i film sono sottotitolati in italiano, in modo da consentirne la visione anche a chi non ha alcuna conoscenza della lingua originale del film.

L’appuntamento con il cineforum in lingua originale è organizzato dal CLA, il Centro Linguistico di Ateneo in collaborazione con il COINOR, il Goethe Institut, l’Instituto Cervantes.

La partecipazione alla rassegna, svolta per scopi didattici dagli studenti dell’Università Federico II, può dare diritto a crediti formativi. L’ingresso è gratuito.

Cineforum in Lingua originale al Cinema Astra

14 gennaio 2020: Bohemian Rapsody di Bryan Singer (2018)

28 gennaio 2020: Amoreux de ma femme di Daniel Auteuil (2018)

04 febbraio 2020: Hin und weg di Christian Zübert (2014)

11 febbraio 2020: Bad Times at the El Royale di Drew Goddard (2018)

18 febbraio 2020: Gifted di Marc Webb (2017)

03 marzo 2020: Les invisibles di Louis-Julien Petit (2018)

17 marzo 2020: Vice di Adam McKay (2018)

31 marzo 2020: The children act di Richard Eyre (2017)

07 aprile 2020: Le Havre di Aki Kaurismäki (2011)

21 aprile 2020: The Mule di Clint Eastwood (2018)

28 aprile 2020: First man di Damien Chazelle (2018)

05 maggio 2020: L’Atelier di Laurent Cantet (2017)

12 maggio 2020: Mary Queen of Scots di Josie Rourke (2018)

Maggiori informazioni – Cineforum in Lingua originale