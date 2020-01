Reggia Express: in treno storico da Napoli alla Reggia di Caserta | Biglietti e prossime date

© ottopagine.it

Riparte il Reggia Express il treno storico che porta dal centro di Napoli alla Reggia di Caserta facendo vivere un’esperienza straordinaria

Note le prime due date del 2020 delle corse speciali del Reggia Express il treno storico degli anni 30 che porterà i passeggeri da Napoli alla splendida Reggia di Caserta, la Versailles italiana, il bellissimo Palazzo Reale dei Borbone.

Un vero viaggio nella storia che inizia su un treno a trazione elettrica formato da carrozze Centoporte e Corbellini, risalenti agli anni 1930 e 1950, e che consente di immergersi sin da subito nell’atmosfera di un’epoca diversa.

Carrozze con antiche panche in legno, il poggiatesta imbottito e poi con una doppia porta di ingresso che dà accesso in più punti alla carrozza. Un vero treno storico degli anni ’30 che consentirà di andare dal centro di Napoli alla stazione di Caserta che si trova di fronte alla stupenda Reggia, il grande monumento del 1752.

“Reggia Express” in treno storico alla Reggia di Caserta.

Le prime due corse del 2020 si terranno domenica 19 gennaio e domenica 16 febbraio 2020 e seguiranno i seguenti orari.

Corsa di andata : Napoli Centrale – 10.00 partenza, Caserta – 10.35 arrivo

: Napoli Centrale – 10.00 partenza, Caserta – 10.35 arrivo Corsa di ritorno: Caserta – 17.00 partenza, Napoli Centrale – 17.40 arrivo

Il biglietto di andata e ritorno costa 8 euro per gli adulti e 4 euro per i ragazzi tra 4 e 12 anni non compiuti. I bambini di età tra 0 e 4 anni non compiuti, accompagnati da almeno un adulto pagante e senza garanzia di posto a sedere viaggiano gratis.

Per coloro che vogliono effettuare la sola corsa di andata o ritorno si applica lo sconto del 50% sulle tariffe indicate. I Biglietti sono acquistabili su www.trenitalia.com, nelle biglietterie/self service Trenitalia e presso le agenzie di viaggio abilitate

Maggiori informazioni: “Reggia Express”.