Ritorna la pista di pattinaggio al Vulcano Buono: Giorni e orari per il 2019/2020

Anche quest’anno è tornata la grande e bella pista di pattinaggio sul ghiaccio al Vulcano Buono di Nola. Una grande pista che viene allestita, da qualche anno, nella Piazza Centrale del Complesso Commerciale e resterà per tutto il periodo natalizio fino a gennaio 2020.

Il Palaghiaccio del Vulcano Buono resterà aperto tutti i giorni della settimana compreso molti giorni festivi e quelli di queste feste natalizie.

In particolare durante i weekend e nei giorni festivi aprirà tutta la giornata, dalla mattina e fino alla mezzanotte mentre negli altri giorni della settimana, la pista aprirà nel primo pomeriggio per rimanere in funzione fino a tarda serata.

Pista di pattinaggio al Vulcano Buono: giorni e orari di apertura

dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 22.30

il Sabato, Domenica e festivi dalle 11,00 alle 24.00

dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 dalle 11,00 alle 24.00

Martedì 24 e 31 dicembre 2019 dalle 11,00 alle 17,30

Giovedì 26 dicembre 2019 dalle 12,00 alle 24.00

Mercoledì 25 e 1 gennaio 2020 dalle 17,00 alle 24,00

Maggiori informazioni: Pista di Pattinaggio al Vulcano Buono